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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"На глобальном корабле пробоина". Подоляк объяснил, какую истину нужно осознать партнерам Украины

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Подоляк упомянул о танках, которые могли бы спасти "корабль"
Подоляк упомянул о танках, которые могли бы спасти "корабль"
Фото: Михайло Подоляк / Twitter

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 22 января в Twitter сравнил Украину с частью команды судна, которое получило пробоину.

"Партнерам нужно осознать истину: к сожалению, на глобальном корабле есть пробоина, и украинская часть команды борется за выживание судна. "Переждать/отсидеться" не получится. Чтобы спасти корабль, нужны слаженные действия всех", – написал он.

По словам Подоляка, "это означает танки, ракеты, оружие, деньги и прочее для Украины".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Твит Подоляка появился после появления информации, что танки Leopard, которые Украине для ее противостояния российской агрессии готовы передать пять стран, пока не передают из-за того, что для этого необходимо согласие Германии. Пока Берлин о таком решении не объявлял.

Кроме Германии, танки Leopard имеют в своих арсеналах еще 12 европейских стран, указало Bloomberg. Польша работает над тем, чтобы убедить союзников по ЕС предоставить Киеву до 100 танков, чтобы "изменить ситуацию на поле боя в Украине", сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 18 января. По его словам, Польша решила предоставить Украине 14 танков Leopard 2 и ожидает, что это сделают и другие страны ЕС, включая Данию, Финляндию и Германию.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказывал ожидание, что восьмой "Рамштайн" 20 января будет важным для объявления новых решений по оборонной помощи Украине. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас прогнозировал, что несколько стран объявят об отправке в Украину танков Leopard.

Глава минобороны Германии Борис Писториус заявил по итогам встречи, что о предоставлении Украине немецких танков Leopard союзники пока не договорились. Он сообщил, что поручил проверить запасы танков Leopard 2 в немецкой промышленности и на складах бундесвера.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: оружие, война, танки, корабль, вооружение, военная помощь, советник, война России против Украины, Михаил Подоляк
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