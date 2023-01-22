"На глобальном корабле пробоина". Подоляк объяснил, какую истину нужно осознать партнерам Украины

"Партнерам нужно осознать истину: к сожалению, на глобальном корабле есть пробоина, и украинская часть команды борется за выживание судна. "Переждать/отсидеться" не получится. Чтобы спасти корабль, нужны слаженные действия всех", – написал он.

По словам Подоляка, "это означает танки, ракеты, оружие, деньги и прочее для Украины".

Партнерам потрібно усвідомити істину:

… на жаль, на глобальному кораблі є пробоїна, і ua-частина команди бореться за виживання судна. «Перечекати/відсидітися» не вийде. Щоб урятувати корабель, потрібні злагоджені дії всіх. А це означає танки, ракети, зброю, гроші та інше для * — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 22, 2023

Война России против Украины. Главное (обновляется)