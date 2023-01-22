"На глобальном корабле пробоина". Подоляк объяснил, какую истину нужно осознать партнерам Украины

"Партнерам нужно осознать истину: к сожалению, на глобальном корабле есть пробоина, и украинская часть команды борется за выживание судна. "Переждать/отсидеться" не получится. Чтобы спасти корабль, нужны слаженные действия всех", – написал он.
По словам Подоляка, "это означает танки, ракеты, оружие, деньги и прочее для Украины".
Партнерам потрібно усвідомити істину:— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 22, 2023
… на жаль, на глобальному кораблі є пробоїна, і ua-частина команди бореться за виживання судна. «Перечекати/відсидітися» не вийде. Щоб урятувати корабель, потрібні злагоджені дії всіх. А це означає танки, ракети, зброю, гроші та інше для *
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Твит Подоляка появился после появления информации, что танки Leopard, которые Украине для ее противостояния российской агрессии готовы передать пять стран, пока не передают из-за того, что для этого необходимо согласие Германии. Пока Берлин о таком решении не объявлял.
Кроме Германии, танки Leopard имеют в своих арсеналах еще 12 европейских стран, указало Bloomberg. Польша работает над тем, чтобы убедить союзников по ЕС предоставить Киеву до 100 танков, чтобы "изменить ситуацию на поле боя в Украине", сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 18 января. По его словам, Польша решила предоставить Украине 14 танков Leopard 2 и ожидает, что это сделают и другие страны ЕС, включая Данию, Финляндию и Германию.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказывал ожидание, что восьмой "Рамштайн" 20 января будет важным для объявления новых решений по оборонной помощи Украине. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас прогнозировал, что несколько стран объявят об отправке в Украину танков Leopard.
Глава минобороны Германии Борис Писториус заявил по итогам встречи, что о предоставлении Украине немецких танков Leopard союзники пока не договорились. Он сообщил, что поручил проверить запасы танков Leopard 2 в немецкой промышленности и на складах бундесвера.