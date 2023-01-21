В Одесской области на побережье обезвредили морскую мину – ВМС ВСУ

"Сегодня утром среди камней на одном из пляжей местные жители обнаружили морскую мину, которая чудом не сдетонировала, учитывая особенности волнения моря и почвы побережья. К сожалению, граждане, не осознавая последствий, вместо оперативного сообщения компетентных служб и немедленного дистанцирования от угрозы проводили фотовидеосъемку, что очень легкомысленно и опасно", – говорится в сообщении.

Специалисты ВМС ВСУ контролированно ликвидировали мину.

Контекст:

В марте 2022 года главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщал, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

Мины, установленные российскими оккупантами в море, регулярно прибивает к побережью Одесской области. В результате их детонирования у пляжей получают ранения и гибнут гражданские. Дрейфующие мины неоднократно обезвреживали украинские военные, в том числе уже в 2023 году.