Боеприпасами в Украине засорены миллионы гектаров, часть лесов потеряна навсегда – Госэкоинспекция

По подсчетам специалистов, за 10 месяцев полномасштабное вторжение РФ привело к засорению 11,08 млн м² украинских земель остатками уничтоженных объектов и боеприпасов, а 280,13 тыс. м² грунтов загрязнено опасными веществами.
"59,15 тыс. га лесов и других насаждений выжжены ракетами и снарядами. Некоторые из них, возможно, будут восстановлены в течение десятка лет, и это при самых оптимистичных расчетах, остальные – потеряны навсегда", – констатировало ведомство.
Кроме того, российская агрессия привела к сгоранию 686,1 тыс. тонн нефтепродуктов во время обстрелов и загрязнению атмосферного воздуха опасными веществами. 979,1 тыс. м² объектов, в том числе критической инфраструктуры, уничтожены, их остатки нанесли вред окружающей среде.
В водоемы Украины за время полномасштабной войны попало 1,57 тыс. тонн загрязняющих веществ, 932,6 тыс. тонн посторонних предметов, материалов и отходов. Кроме того, россияне самовольно забрали и использовали 410,15 млн м³ воды.
В результате боевых действий в Украине заминировано 30% территории, по масштабам это как два государства Австрия, заявил 18 ноября 2022 года заявил глава ГСЧС Сергей Крук.
Президент Украины Владимир Зеленский 15 ноября сообщал, что в результате российской агрессии в Украине погибли 6 млн домашних животных и около 50 тыс. дельфинов в Черном море.
По данным министра обороны Украины Алексея Резникова на начало января 2023 года, Россия причинила экологии Украины ущерб на $35,3 млрд.