Боеприпасами в Украине засорены миллионы гектаров, часть лесов потеряна навсегда – Госэкоинспекция

Российская агрессия принесла много вреда не только людям, но и экологии Украины Фото: EPA

По подсчетам специалистов, за 10 месяцев полномасштабное вторжение РФ привело к засорению 11,08 млн м² украинских земель остатками уничтоженных объектов и боеприпасов, а 280,13 тыс. м² грунтов загрязнено опасными веществами.

"59,15 тыс. га лесов и других насаждений выжжены ракетами и снарядами. Некоторые из них, возможно, будут восстановлены в течение десятка лет, и это при самых оптимистичных расчетах, остальные – потеряны навсегда", – констатировало ведомство.

Кроме того, российская агрессия привела к сгоранию 686,1 тыс. тонн нефтепродуктов во время обстрелов и загрязнению атмосферного воздуха опасными веществами. 979,1 тыс. м² объектов, в том числе критической инфраструктуры, уничтожены, их остатки нанесли вред окружающей среде.

В водоемы Украины за время полномасштабной войны попало 1,57 тыс. тонн загрязняющих веществ, 932,6 тыс. тонн посторонних предметов, материалов и отходов. Кроме того, россияне самовольно забрали и использовали 410,15 млн м³ воды.