В Херсонской области на российской мине подорвался электрик, ему оторвало стопу – ОВА

В Херсонской области "еще много необнаруженной вражеской взрывчатки", отметили в ОВА Фото: Головне Управління ДСНС України у Херсонській області / Facebook (иллюстративное)

Об этом 21 января в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич.

"Во время работы на одном из предприятий 26-летний мужчина наткнулся на российскую мину на обочине дороги, – говорится в сообщении. – Пострадавшего с минно-взрывной травмой доставили в больницу. Ему оторвало правую стопу. В настоящее время медики оказывают пациенту необходимую помощь".

По словам Янушевича, в Херсонской области "еще много необнаруженной вражеской взрывчатки".