В Херсонской области на российской мине подорвался электрик, ему оторвало стопу – ОВА

Об этом 21 января в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич.
"Во время работы на одном из предприятий 26-летний мужчина наткнулся на российскую мину на обочине дороги, – говорится в сообщении. – Пострадавшего с минно-взрывной травмой доставили в больницу. Ему оторвало правую стопу. В настоящее время медики оказывают пациенту необходимую помощь".
По словам Янушевича, в Херсонской области "еще много необнаруженной вражеской взрывчатки".
В ноябре ВСУ освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. В настоящее время территорию на правом берегу реки Днепр контролирует украинская армия.
С начала полномасштабного вторжения России, по данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины на 21 января, пиротехники обследовали около 78,15 тыс. га и обезвредили более 316 тыс. взрывоопасных предметов.
По данным ОВА на 10 января, на российских минах в Херсонской области подорвалось 34 мирных жителя, 19 из них погибли.