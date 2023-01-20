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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Одесской области уничтожили мину, которую во время шторма вынесло на побережье

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Мину подорвали украинские военные
Мину подорвали украинские военные
Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook

В Одесской области уничтожили морскую мину, которую в шторм волны вынесли на один из пляжей региона. Об этом сообщили в Facebook оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины и Одесский погранотряд Госпогранслужбы Украины.

Мину обнаружили местные жители, они сообщили о находке ближайшее пограничное подразделение.

"В рамках взаимодействия были привлечены специалисты специального подразделения ВМС ВС Украины, которые обезвредили и ликвидировали мину путем контролируемого подрыва", – проинформировали в командовании и напомнили, что Черноморское побережье и прибрежные воды остаются линией обороны и зоной опасности.

"Не игнорируйте ограничение военного положения, берегите себя, держитесь подальше от опасных зон и объектов. Об их обнаружении информируйте компетентные органы, не подвергайте себя опасности!" – призвали в командовании. 

https://www.facebook.com/okPivden/posts/pfbid02FejtkzXR3SjX3WzYNJ6rjtMA7kRxREnSHxh514Z2Ugxa9FRJzJtQKPruv2mnDG3Gl

Контекст:

В марте 2022 года главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщал, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

Мины, установленные российскими оккупантами в море, регулярно прибивает к побережью Одесской области. В результате их детонирования у пляжей получают ранения и гибнут гражданские. Дрейфующие мины неоднократно обезвреживали украинские военные, в том числе уже в 2023 году.

Теги: Черное море, Госпогранслужба, ВМС Украины, Одесская область, война России против Украины, мины
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