В Одесской области уничтожили мину, которую во время шторма вынесло на побережье

Мину обнаружили местные жители, они сообщили о находке ближайшее пограничное подразделение.
"В рамках взаимодействия были привлечены специалисты специального подразделения ВМС ВС Украины, которые обезвредили и ликвидировали мину путем контролируемого подрыва", – проинформировали в командовании и напомнили, что Черноморское побережье и прибрежные воды остаются линией обороны и зоной опасности.
"Не игнорируйте ограничение военного положения, берегите себя, держитесь подальше от опасных зон и объектов. Об их обнаружении информируйте компетентные органы, не подвергайте себя опасности!" – призвали в командовании.
В марте 2022 года главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщал, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.
Мины, установленные российскими оккупантами в море, регулярно прибивает к побережью Одесской области. В результате их детонирования у пляжей получают ранения и гибнут гражданские. Дрейфующие мины неоднократно обезвреживали украинские военные, в том числе уже в 2023 году.