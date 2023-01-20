В Одесской области уничтожили мину, которую во время шторма вынесло на побережье

Мину обнаружили местные жители, они сообщили о находке ближайшее пограничное подразделение.

"В рамках взаимодействия были привлечены специалисты специального подразделения ВМС ВС Украины, которые обезвредили и ликвидировали мину путем контролируемого подрыва", – проинформировали в командовании и напомнили, что Черноморское побережье и прибрежные воды остаются линией обороны и зоной опасности.

"Не игнорируйте ограничение военного положения, берегите себя, держитесь подальше от опасных зон и объектов. Об их обнаружении информируйте компетентные органы, не подвергайте себя опасности!" – призвали в командовании.