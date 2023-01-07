В Одесской области обнаружили и уничтожили две противокорабельные мины – ВМС Украины

"В Одесской области наблюдательный пост сил обороны Украины обнаружил две дрейфующие мины. Специальной группой разминирования Военно-морских сил ВСУ опасные находки были оперативно обезврежены", – говорится в сообщении.

Военные показали видео с подрывом боеприпасов и призвали граждан в случае обнаружения "подозрительных или взрывоопасных предметов" ни в коем случае к ним не приближаться, не дотрагиваться и не пытаться самостоятельно перемещать или обезвреживать.

Контекст:

В марте 2022 года главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщал, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

Мины, установленные российскими оккупантами в море, регулярно прибивает к побережью Одесской области. В результате их детонирования у пляжей получают ранения и гибнут гражданские. Дрейфующие мины неоднократно обезвреживали украинские военные, в том числе уже в 2023 году.