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В Одесской области обнаружили и уничтожили две противокорабельные мины – ВМС Украины

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Мины дрейфовали в море, отметили в ВМС ВСУ
Мины дрейфовали в море, отметили в ВМС ВСУ
Скриншот: Військово-Морські Сили ЗС України / Telegram

Подразделение Военно-морских сил Вооруженных сил Украины уничтожило две морские мины возле берегов Одесской области. Об этом украинские военные проинформировали 7 января в Telegram.

"В Одесской области наблюдательный пост сил обороны Украины обнаружил две дрейфующие мины. Специальной группой разминирования Военно-морских сил ВСУ опасные находки были оперативно обезврежены", – говорится в сообщении.

Военные показали видео с подрывом боеприпасов и призвали граждан в случае обнаружения "подозрительных или взрывоопасных предметов" ни в коем случае к ним не приближаться, не дотрагиваться и не пытаться самостоятельно перемещать или обезвреживать.

Контекст:

В марте 2022 года главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщал, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

Мины, установленные российскими оккупантами в море, регулярно прибивает к побережью Одесской области. В результате их детонирования у пляжей получают ранения и гибнут гражданские. Дрейфующие мины неоднократно обезвреживали украинские военные, в том числе уже в 2023 году.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: взрыв, ВМС Украины, Одесская область, боеприпасы, разминирование, мины, море
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