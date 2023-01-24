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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты вывели в Черное море четыре носителя "Калибров", общий залп – 28 ркет – ВМС ВСУ

Оккупанты вывели ракетоносители в Черное море
Оккупанты вывели ракетоносители в Черное море
Фото: EPA

Российские оккупанты вывели на боевое дежурство в Черное море четыре ракетоносителя. Об этом сообщил пресс-центр Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Telegram 24 января.

"В Черном море на боевом дежурстве находится 11 вражеских кораблей, среди которых четыре носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп составляет около 28 ракет", – сообщили в пресс-центре.

В Азовском море оккупанты продолжают контролировать морские коммуникации, на боевом дежурстве –два корабля.

"В Средиземном море – 10 вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты", – сообщили в ВМС.

Контекст:

Глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк говорила 21 января, что РФ, вероятно, готовится к новым ракетным ударам: проводит воздушную разведку, собирает информацию "чтобы понимать, куда попасть". 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Черное море, ВМС Украины, Азовское море, Средиземное море, война России против Украины, корабли
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