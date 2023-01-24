Оккупанты вывели в Черное море четыре носителя "Калибров", общий залп – 28 ркет – ВМС ВСУ

"В Черном море на боевом дежурстве находится 11 вражеских кораблей, среди которых четыре носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп составляет около 28 ракет", – сообщили в пресс-центре.

В Азовском море оккупанты продолжают контролировать морские коммуникации, на боевом дежурстве –два корабля.

"В Средиземном море – 10 вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты", – сообщили в ВМС.