Оккупанты вывели в Черное море четыре носителя "Калибров", общий залп – 28 ркет – ВМС ВСУ

"В Черном море на боевом дежурстве находится 11 вражеских кораблей, среди которых четыре носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп составляет около 28 ракет", – сообщили в пресс-центре.
В Азовском море оккупанты продолжают контролировать морские коммуникации, на боевом дежурстве –два корабля.
"В Средиземном море – 10 вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты", – сообщили в ВМС.
Глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк говорила 21 января, что РФ, вероятно, готовится к новым ракетным ударам: проводит воздушную разведку, собирает информацию "чтобы понимать, куда попасть".