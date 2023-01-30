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СБУ сообщила о задержании агента ФСБ в Тернопольской области, готовившего ракетный удар РФ по электроподстанциям

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20-летнего жителя Кременецкого района ФСБ РФ завербовала после начала полномасштабного вторжения России, рассказали правоохранители
20-летнего жителя Кременецкого района ФСБ РФ завербовала после начала полномасштабного вторжения России, рассказали правоохранители
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили агента ФСБ РФ в Тернопольской области.

Об этом 30 января в Facebook проинформировали пресс-центры СБУ и Тернопольской областной прокуратуры.

"СБУ задержала российского агента, готовившего ракетный удар по электроподстанциям на западе Украины… Приспешник агрессора собирал информацию о размещении объектов критической инфраструктуры и особенностях их работы на территории западных регионов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчину в первую очередь интересовали "локации и технические характеристики местных электроподстанций".

"Полученные сведения он планировал передать врагу для подготовки и проведения серии прицельных ракетных ударов по украинским объектам энергетики. Однако сотрудники СБУ помешали этим планам – своевременно уличили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали на попытке передачи оккупантам разведданных со своего смартфона", – сказано в сообщении.

Мужчину задержали после того, как он забрал в оговоренном месте 5 тыс. грн вознаграждения за свои "услуги", добавили в областной прокуратуре.

В то же время указывается, что мужчина перед этим сфотографировал два энергообъекта в Тернополе и переслал эти фото сотруднику спецслужбы РФ.

По данным следствия, 20-летнего жителя Кременецкого района ФСБ РФ завербовала после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

"В поле зрения агрессора попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно обнародовал через соцсети. Для выполнения враждебных задач агент объезжал местность, устанавливал местонахождение украинских энергообъектов и фиксировал их координаты. В качестве коммуникации с ФСБ использовал специально созданный Telegram-канал. Во время обыска у злоумышленника изъят телефон с доказательствами его разведывательно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора", – рассказали в СБУ.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid0KFfaByYkN24HdEkaZ7rSP8hvcgcusVE2r7KTswTZqyJHaFPCGUJNA9kQ7P4WF8pVl

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена в условиях военного положения).

Подозреваемому избрана мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога, резюмировали в прокуратуре.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02W9E8v1vMXi9CbeQYcAECXF9uLT1xX1znppTR8DrFBywkcWrAXhVSedFqpGs3sRnAl&id=100064561967246

Контекст:

Россия осенью и зимой совершила 13 волн массированных ракетных и 15 беспилотных атак на украинскую энергетику.

По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

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