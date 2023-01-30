ВСУ за сутки поразили три пункта управления оккупантов – Генштаб

Об этом 30 января в вечерней сводке проинформировал Генштаб ВСУ в Facebook.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, четыре района сосредоточения и два склада боеприпасов оккупантов", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ на утро 30 января, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 126 650 российских оккупантов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут на Донбассе.