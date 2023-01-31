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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Авиация ВСУ нанесла четыре удаоа по районам сосредоточения оккупантов 30 января – Генштаб

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Украинская авиация продолжила наносить удары по оккупантам 30 января
Украинская авиация продолжила наносить удары по оккупантам 30 января
Фото: EPA

Украинская авиация за сутки 30 января нанесла четыре удара по по районам сосредоточения российских оккупантов.

Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 31 января.

Также подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, четыре района сосредоточения и два склада с боеприпасами оккупантов. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 30 января 2023 года, составили около 126 650 военных3201 танк, 293 самолета, 284 вертолета и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва"

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, авиация, артиллерия, война России против Украины
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