Авиация ВСУ нанесла четыре удаоа по районам сосредоточения оккупантов 30 января – Генштаб

Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 31 января.
Также подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, четыре района сосредоточения и два склада с боеприпасами оккупантов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 30 января 2023 года, составили около 126 650 военных, 3201 танк, 293 самолета, 284 вертолета и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".