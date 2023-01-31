Авиация ВСУ нанесла четыре удаоа по районам сосредоточения оккупантов 30 января – Генштаб

Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 31 января.

Также подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, четыре района сосредоточения и два склада с боеприпасами оккупантов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)