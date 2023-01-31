Россия пытается создать новую ось наступления на Донбассе, но вряд ли добьется прорыва – британская разведка

За последние три дня Россия, вероятно, перевела свои разведывательные атаки в районе городов Павловка и Угледар в более скоординированную атаку, говорится в сообщении. Населенные пункты находятся в 50 км к юго-западу от Донецка, и в ноябре 2022 года Россия использовала 155-ю бригаду морской пехоты в безуспешной атаке на тот же район.
По данным разведки, подразделения 155-го полка снова задействованы в составе сил размером не менее бригады, которые, вероятно, продвинулись на несколько сотен метров за небольшую реку Кашлагач, которая в течение нескольких месяцев обозначала линию фронта.
Российское командование, вероятно, стремится разработать новое направление наступления на подконтрольную Украине территорию Донецкой области и отвлечь украинские силы от ожесточенного бахмутского сектора, говорится в сообщении.
Существует вероятность того, что Россия продолжит добиваться локальных успехов в этом секторе. Однако маловероятно, что у России достаточно незадействованных войск в этом районе, чтобы добиться важного в оперативном отношении прорыва, отмечают в британской разведке.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 31 January 2023— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) January 31, 2023
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/DpJv5iBb6b
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.