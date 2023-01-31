Россия пытается создать новую ось наступления на Донбассе, но вряд ли добьется прорыва – британская разведка

За последние три дня Россия, вероятно, перевела свои разведывательные атаки в районе городов Павловка и Угледар в более скоординированную атаку, говорится в сообщении. Населенные пункты находятся в 50 км к юго-западу от Донецка, и в ноябре 2022 года Россия использовала 155-ю бригаду морской пехоты в безуспешной атаке на тот же район.

По данным разведки, подразделения 155-го полка снова задействованы в составе сил размером не менее бригады, которые, вероятно, продвинулись на несколько сотен метров за небольшую реку Кашлагач, которая в течение нескольких месяцев обозначала линию фронта.

Российское командование, вероятно, стремится разработать новое направление наступления на подконтрольную Украине территорию Донецкой области и отвлечь украинские силы от ожесточенного бахмутского сектора, говорится в сообщении.

Существует вероятность того, что Россия продолжит добиваться локальных успехов в этом секторе. Однако маловероятно, что у России достаточно незадействованных войск в этом районе, чтобы добиться важного в оперативном отношении прорыва, отмечают в британской разведке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 31 January 2023



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/DpJv5iBb6b — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) January 31, 2023