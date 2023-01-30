"Как Давид победил Голиафа". Буданов заявил, что Украина одержит верх над "великой и непобедимой" армией России

Буданов не верит в миф о "второй армии мира", как иногда называют российские вооруженные силы Фото: gur.gov.ua

Буданов призвал освободиться от мысли о войне как о чем-то статичном, "замороженном" и постоянном.

"Это ошибка. Наш враг, как мы видим, меняется и приспосабливается к ситуации. Принимает и внедряет новые решения; тактические и оперативные. Или даже разрабатывает новые стратегические цели", – отметил разведчик.

Несмотря на эволюцию противника, глава ГУР МО не считает оккупантов "второй армией мира". Он отмечает, что именно украинцы помогли миру развенчать легенду о "непобедимой российской армии".

"Во времена королевы Елизаветы англичане разгромили в море испанский флот, Великую и Непобедимую Армаду. Так же разгромим "великую и непобедимую" армию России. Так же, как Давид победил Голиафа", – заявил Буданов.