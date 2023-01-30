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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Как Давид победил Голиафа". Буданов заявил, что Украина одержит верх над "великой и непобедимой" армией России

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Буданов не верит в миф о "второй армии мира", как иногда называют российские вооруженные силы
Буданов не верит в миф о "второй армии мира", как иногда называют российские вооруженные силы
Фото: gur.gov.ua

Российские войска показали, что они способны извлекать уроки из военных действий, но утверждение об армии РФ как о "второй армии мира" – миф. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов в интервью польскому изданию Wirtualna Polska, опубликованном 30 января.

Буданов призвал освободиться от мысли о войне как о чем-то статичном, "замороженном" и постоянном. 

"Это ошибка. Наш враг, как мы видим, меняется и приспосабливается к ситуации. Принимает и внедряет новые решения; тактические и оперативные. Или даже разрабатывает новые стратегические цели", – отметил разведчик.

Несмотря на эволюцию противника, глава ГУР МО не считает оккупантов "второй армией мира". Он отмечает, что именно украинцы помогли миру развенчать легенду о "непобедимой российской армии".

"Во времена королевы Елизаветы англичане разгромили в море испанский флот, Великую и Непобедимую Армаду. Так же разгромим "великую и непобедимую" армию России. Так же, как Давид победил Голиафа", – заявил Буданов.

Контекст:

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей. Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности в районе Бахмута и Соледара Донецкой области и возле Кременной Луганской области.

Буданов считает, что в 2023 году война закончится победой Украины.

Шансы России победить Украину равны нулю, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

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