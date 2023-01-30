Буданов рассказал, как украинской разведке удается предвидеть действия российских оккупантов

Буданов рассказал, что внедрять новые решения в ГУР МО начали еще до российского вторжения.
"Во-первых, мы значительно активизировали нашу работу в информационном поле. Во-вторых, мы укрепили связь с нашими международными партнерами. Мы также уделяем больше внимания развитию агентурной разведки и сил специального назначения. Так что когда начались боевые действия, когда началось полномасштабное вторжение, мы были готовы", – отметил он.
По мнению начальника ГУР МО, война в Украине стала своего рода испытательной площадкой, в том числе и в сфере разведывательной деятельности.
"И мы первые получили этот опыт. И это в условиях реальной борьбы и противостояния. на наших глазах сегодня спецслужбы Украины становятся живой легендой", – сказал Буданов.
Он добавил, что анализ противника, состояния его армии, логистики, производственных циклов, проблем, позволяет украинской разведке предвидеть дальнейшие действия российских оккупантов.
"Могу сказать, что мы понимаем проблемы и ментальные вызовы военно-политического руководства Российской Федерации. Благодаря этому мы предвосхищаем его следующие шаги. Но это еще не все", – указал Буданов.
Начальник ГУР МО констатировал, что украинская разведка видит также "существенные изменения" внутри самого российского государства.
"Те [изменения], что всплыли после полномасштабного вторжения, после введения санкций и после возвращения домой тысяч черных мешков с телами убитых в Украине россиян. Все это работает, потому что каждый день постепенно разрушает путинский режим, подтачивает его", – заявил он.
Глава ГУР МО отметил, что украинская армия в ходе военных действий демонстрирует свою уникальность и умение быстро учиться, адаптироваться к новым вызовам.
"Если серьезно, то очень просто: мы быстро адаптируем и совершенствуем старое оборудование. Это правда, мы часто используем более старый тип техники, но адаптированный к новым задачам и вызовам. Иногда мы делаем это лучше, чем его создатели. Мы также быстро учимся новому. Это требует от нас ежедневно показывать себя на поле боя, в реальном бою", – сказал глава украинской разведки.
24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей. Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности в районе Бахмута и Соледара Донецкой области и возле Кременной Луганской области.
Буданов считает, что в 2023 году война закончится победой Украины.