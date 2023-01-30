Буданов рассказал, как украинской разведке удается предвидеть действия российских оккупантов

Буданов рассказал, что внедрять новые решения в ГУР МО начали еще до российского вторжения.

"Во-первых, мы значительно активизировали нашу работу в информационном поле. Во-вторых, мы укрепили связь с нашими международными партнерами. Мы также уделяем больше внимания развитию агентурной разведки и сил специального назначения. Так что когда начались боевые действия, когда началось полномасштабное вторжение, мы были готовы", – отметил он.

По мнению начальника ГУР МО, война в Украине стала своего рода испытательной площадкой, в том числе и в сфере разведывательной деятельности.

"И мы первые получили этот опыт. И это в условиях реальной борьбы и противостояния. на наших глазах сегодня спецслужбы Украины становятся живой легендой", – сказал Буданов.

Он добавил, что анализ противника, состояния его армии, логистики, производственных циклов, проблем, позволяет украинской разведке предвидеть дальнейшие действия российских оккупантов.

"Могу сказать, что мы понимаем проблемы и ментальные вызовы военно-политического руководства Российской Федерации. Благодаря этому мы предвосхищаем его следующие шаги. Но это еще не все", – указал Буданов.

Начальник ГУР МО констатировал, что украинская разведка видит также "существенные изменения" внутри самого российского государства.

"Те [изменения], что всплыли после полномасштабного вторжения, после введения санкций и после возвращения домой тысяч черных мешков с телами убитых в Украине россиян. Все это работает, потому что каждый день постепенно разрушает путинский режим, подтачивает его", – заявил он.

Глава ГУР МО отметил, что украинская армия в ходе военных действий демонстрирует свою уникальность и умение быстро учиться, адаптироваться к новым вызовам.

"Если серьезно, то очень просто: мы быстро адаптируем и совершенствуем старое оборудование. Это правда, мы часто используем более старый тип техники, но адаптированный к новым задачам и вызовам. Иногда мы делаем это лучше, чем его создатели. Мы также быстро учимся новому. Это требует от нас ежедневно показывать себя на поле боя, в реальном бою", – сказал глава украинской разведки.