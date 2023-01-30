Буданов назвал задачу Украины в отношении России

"Наши задачи, задачи Украины — это системное и государственное ослабление Российской Федерации. Для этого мы должны активно входить в евроатлантические и европейские структуры: политические, экономические, по безопасности, правовые, гуманитарные и образовательные", – сказал глава украинской военной разведки.
Он заметил, что сейчас в российском информационном пространстве и среди части оппозиции РФ начинает продвигаться идея о том, что в войне следует обвинять якобы только президента РФ Владимира Путина и его окружение, а общество здесь якобы ни при чем.
Однако глава ГУР МО напомнил, что более двух третей населения России поддержали агрессивные действия Путина.
"Мы не знаем, каким будет будущее России. На сколько элементов она распадется и с кем придется говорить о репарациях и привлечении к ответственности виновных в преступлениях", – считает он.
При этом глава ГУР МО советует забыть о постсоветском периоде Украины, "как о страшном сне".
"Наконец, у нас должна быть какая-то форма контроля над новой послевоенной Российской Федерацией. Чтобы то, что произошло с Украиной, больше никогда не повторилось", – подчеркнул Буданов.
24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Политики и аналитики из разных стран неоднократно высказывали предположения, что Россия рано или поздно распадется. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов еще в 2020 году назвал Россию "искусственным образованием", которое было создано "под пулеметами", и предположил, что она развалится еще при его жизни.
Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует распад России, катализатором которого станет развязанная ею война в Украине. Генерал в колонке для британского издания The Telegraph, опубликованной в сентябре 2022 года, призвал мир начинать готовиться к этому процессу заранее, чтобы уменьшить его геополитические последствия.
По мнению бывшего российского вице-премьер-министра, близкого соратника экс-президента РФ Бориса Ельцина Михаила Полторанина, в случае распада "первой смоется Тува вместе с [министром обороны РФ Сергеем] Шойгу", после этого от России могут отделиться Чечня, Дагестан и Дальний Восток.
Россию к 2033 году ждет распад или превращение в failed state. Такой прогноз дала почти половина экспертов по внешней политике, опрошенных аналитическим центром Atlantic Council.
В декабре 2022 года в кабинете Буданова журналисты увидели карту России, на которой ряд частей ее нынешней территории входят в состав других государств. В январе 2023 года Буданову на день рождения преподнесли торт с копией этой карты.