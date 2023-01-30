Буданов назвал задачу Украины в отношении России

"Наши задачи, задачи Украины — это системное и государственное ослабление Российской Федерации. Для этого мы должны активно входить в евроатлантические и европейские структуры: политические, экономические, по безопасности, правовые, гуманитарные и образовательные", – сказал глава украинской военной разведки.

Он заметил, что сейчас в российском информационном пространстве и среди части оппозиции РФ начинает продвигаться идея о том, что в войне следует обвинять якобы только президента РФ Владимира Путина и его окружение, а общество здесь якобы ни при чем.

Однако глава ГУР МО напомнил, что более двух третей населения России поддержали агрессивные действия Путина.

"Мы не знаем, каким будет будущее России. На сколько элементов она распадется и с кем придется говорить о репарациях и привлечении к ответственности виновных в преступлениях", – считает он.

При этом глава ГУР МО советует забыть о постсоветском периоде Украины, "как о страшном сне".

"Наконец, у нас должна быть какая-то форма контроля над новой послевоенной Российской Федерацией. Чтобы то, что произошло с Украиной, больше никогда не повторилось", – подчеркнул Буданов.