Россия отправит на восток Украины тысячи мобилизованных в ближайшее время – Гайдай

Он напомнил, что никто не отменял приказ Кремля о выходе на административные границы захваченных Донецкой и Луганской областей.

В следующем месяце как раз завершается двухмесячный учебный курс свежемобилизованных, и, скорее всего, тысячи их приедут в Луганскую область, отметил Гайдай. По его словам, это огромное количество вооруженных людей, что очень опасно.

"Сейчас максимально стараемся общаться с разными подразделениями сил обороны, выясняем, что им нужно, чтобы быстро реагировать на все вопросы, которые в наших возможностях", – сказал он.

По его словам, кремлевский режим совершенно не жалеет своих людей, просто заваливая их телами определенные участки фронта.

Продолжается депортация людей с оккупированных территорий, проживающих недалеко от фронта. На это есть две причины, сказал Гайдай. Во-первых, им нужно расселить своих боевиков. Во-вторых, они боятся, что люди передают ВСУ информацию об их расположении, после чего происходят взрывы, сказал он.

Гайдай также сообщил, что оккупанты поставили коллаборантам на временно оккупированных территориях Луганской области ультиматум: либо РФ выйдет до 1 апреля к административным границам области, либо их заменят.