Россия отправит на восток Украины тысячи мобилизованных в ближайшее время – Гайдай

Он напомнил, что никто не отменял приказ Кремля о выходе на административные границы захваченных Донецкой и Луганской областей.
В следующем месяце как раз завершается двухмесячный учебный курс свежемобилизованных, и, скорее всего, тысячи их приедут в Луганскую область, отметил Гайдай. По его словам, это огромное количество вооруженных людей, что очень опасно.
"Сейчас максимально стараемся общаться с разными подразделениями сил обороны, выясняем, что им нужно, чтобы быстро реагировать на все вопросы, которые в наших возможностях", – сказал он.
По его словам, кремлевский режим совершенно не жалеет своих людей, просто заваливая их телами определенные участки фронта.
Продолжается депортация людей с оккупированных территорий, проживающих недалеко от фронта. На это есть две причины, сказал Гайдай. Во-первых, им нужно расселить своих боевиков. Во-вторых, они боятся, что люди передают ВСУ информацию об их расположении, после чего происходят взрывы, сказал он.
Гайдай также сообщил, что оккупанты поставили коллаборантам на временно оккупированных территориях Луганской области ультиматум: либо РФ выйдет до 1 апреля к административным границам области, либо их заменят.
Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
28 октября Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, отмечал он.
29 января 2023 года Гайдай сообщал, что российские оккупанты выгоняют жителей населенных пунктов, расположенных возле линии соприкосновения.