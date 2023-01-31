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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия отправит на восток Украины тысячи мобилизованных в ближайшее время – Гайдай

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На востоке ожидается ужесточение боев
На востоке ожидается ужесточение боев
Фото: EPA

Российские оккупанты однозначно готовятся к чему-то на восточном фронте в феврале, заявил глава Луганской областной военной алминистрации Сергей Гайдай 31 января в эфире канала "Прямой". Видео он опубликовал в Facebook.

Он напомнил, что никто не отменял приказ Кремля о выходе на административные границы захваченных Донецкой и Луганской областей.

В следующем месяце как раз завершается двухмесячный учебный курс свежемобилизованных, и, скорее всего, тысячи их приедут в Луганскую область, отметил Гайдай. По его словам, это огромное количество вооруженных людей, что очень опасно.

"Сейчас максимально стараемся общаться с разными подразделениями сил обороны, выясняем, что им нужно, чтобы быстро реагировать на все вопросы, которые в наших возможностях", – сказал он.

По его словам, кремлевский режим совершенно не жалеет своих людей, просто заваливая их телами определенные участки фронта.

Продолжается депортация людей с оккупированных территорий, проживающих недалеко от фронта. На это есть две причины, сказал Гайдай. Во-первых, им нужно расселить своих боевиков. Во-вторых, они боятся, что люди передают ВСУ информацию об их расположении, после чего происходят взрывы, сказал он.

Гайдай также сообщил, что оккупанты поставили коллаборантам на временно оккупированных территориях Луганской области ультиматум: либо РФ выйдет до 1 апреля к административным границам области, либо их заменят.

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/videos/587753726699116/

Контекст:

Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

28 октября Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, отмечал он.

29 января 2023 года Гайдай сообщал, что российские оккупанты выгоняют жителей населенных пунктов, расположенных возле линии соприкосновения.

Теги: Луганская область, мобилизация, Сергей Гайдай, наступление, российские оккупанты
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