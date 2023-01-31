"Мы вас набираем, чтобы весной бросить под западные танки". Мобилизация в РФ проходит совсем не так, как планировалось, заявил советник Резникова

По его словам, после массовой гибели оккупантов в Макеевке Донецкой области и обращения министра обороны Украины Алексея Резникова к россиянам с посылом "не приходите или умрете" российская власть проводит мобилизацию в скрытом режиме.
"Это не те масштабы и не тот настрой, который изначально ими планировался – на эмоциональном подъеме после Рождества, "священная война" и т.д.", – подчеркнул Копытько.
Теперь, отметил он, россиянам придется стартовать массовую мобилизацию на фоне решений о поставках Украине западных танков и другого вооружения.
"Т.е., россияне буквально будут говорить своим мобилизованным: "Мы вас набираем, чтобы весной бросить под вот эти танки". Недаром в росмедиа сейчас масса трэша на тему "как уничтожить Abrams саперной лопаткой". Еще пару недель без массовой волны – у них весной уже будет риск разрыва, когда образуется не только дефицит снарядов, но и войск. Подбросим им еще новостей", – подытожил советник министра.
Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что в РФ решили стартовать новую волну мобилизации в начале января. Позднее в разведке сообщали, что начало мобилизации намечено на 15 января, и в рамках новой волны в январе – феврале планируют мобилизовать еще 500 тыс. россиян. По состоянию на 31 января официально о возобновлении мобилизации в РФ не объявляли.
21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.
7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". По его словам, 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине.
В то же время юридически мобилизация в РФ не прекращалась, поскольку Путин не подписывал указ о ее завершении.
Мобилизованные россияне часто заявляли, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки, и говорили о проблемах со снабжением.
Российский политолог Валерий Соловей утверждает, что в рамках второго этапа в РФ планируют мобилизовать до 2 млн человек. По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, мобилизационный ресурс России составляет 17 млн человек.