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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы вас набираем, чтобы весной бросить под западные танки". Мобилизация в РФ проходит совсем не так, как планировалось, заявил советник Резникова

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Юридически "частичная" мобилизация в РФ не прекращалась
Юридически "частичная" мобилизация в РФ не прекращалась
Фото: EPA

Украине удалось отсрочить новую волну массовой мобилизации в РФ на две недели, заявил советник министра обороны Украины Алексей Копытько. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, после массовой гибели оккупантов в Макеевке Донецкой области и обращения министра обороны Украины Алексея Резникова к россиянам с посылом "не приходите или умрете" российская власть проводит мобилизацию в скрытом режиме.

"Это не те масштабы и не тот настрой, который изначально ими планировался  на эмоциональном подъеме после Рождества, "священная война" и т.д.", – подчеркнул Копытько.

Теперь, отметил он, россиянам придется стартовать массовую мобилизацию на фоне решений о поставках Украине западных танков и другого вооружения.

"Т.е., россияне буквально будут говорить своим мобилизованным: "Мы вас набираем, чтобы весной бросить под вот эти танки". Недаром в росмедиа сейчас масса трэша на тему "как уничтожить Abrams саперной лопаткой". Еще пару недель без массовой волны  у них весной уже будет риск разрыва, когда образуется не только дефицит снарядов, но и войск. Подбросим им еще новостей", – подытожил советник министра. 

https://www.facebook.com/aleksey.kopytko/posts/pfbid02Tw8AKXFpPhGLXw3eWdok3rZq3EfE8N6qmH9yBmKGo21uHzx711MUBX38sVnrwyjrl

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что в РФ решили стартовать новую волну мобилизации в начале января. Позднее в разведке сообщали, что начало мобилизации намечено на 15 января, и в рамках новой волны в январе – феврале планируют мобилизовать еще 500 тыс. россиян. По состоянию на 31 января официально о возобновлении мобилизации в РФ не объявляли.

Контекст:

21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". По его словам, 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине.

В то же время юридически мобилизация в РФ не прекращалась, поскольку Путин не подписывал указ о ее завершении. 

Мобилизованные россияне часто заявляли, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки, и говорили о проблемах со снабжением.

Российский политолог Валерий Соловей утверждает, что в рамках второго этапа в РФ планируют мобилизовать до 2 млн человек. По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, мобилизационный ресурс России составляет 17 млн человек.

Теги: Россия, мобилизация, вооружение, военная помощь, наступление, война России против Украины, Алексей Копытько, Abrams
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