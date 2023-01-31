"Мы вас набираем, чтобы весной бросить под западные танки". Мобилизация в РФ проходит совсем не так, как планировалось, заявил советник Резникова

По его словам, после массовой гибели оккупантов в Макеевке Донецкой области и обращения министра обороны Украины Алексея Резникова к россиянам с посылом "не приходите или умрете" российская власть проводит мобилизацию в скрытом режиме.

"Это не те масштабы и не тот настрой, который изначально ими планировался – на эмоциональном подъеме после Рождества, "священная война" и т.д.", – подчеркнул Копытько.

Теперь, отметил он, россиянам придется стартовать массовую мобилизацию на фоне решений о поставках Украине западных танков и другого вооружения.

"Т.е., россияне буквально будут говорить своим мобилизованным: "Мы вас набираем, чтобы весной бросить под вот эти танки". Недаром в росмедиа сейчас масса трэша на тему "как уничтожить Abrams саперной лопаткой". Еще пару недель без массовой волны – у них весной уже будет риск разрыва, когда образуется не только дефицит снарядов, но и войск. Подбросим им еще новостей", – подытожил советник министра.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что в РФ решили стартовать новую волну мобилизации в начале января. Позднее в разведке сообщали, что начало мобилизации намечено на 15 января, и в рамках новой волны в январе – феврале планируют мобилизовать еще 500 тыс. россиян. По состоянию на 31 января официально о возобновлении мобилизации в РФ не объявляли.