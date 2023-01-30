Российские оккупанты вывозят в отдаленные районы РФ семьи мобилизованных жителей Луганской области

"Семьям некоторых мобилизованных Россией луганчан обещают льготы в отдаленных районах РФ, из окрестных сел Сватовского района захватчики депортируют людей", – говорится в сообщении.
По данным ОВА, в январе членов семей так называемого "второго армейского корпуса" – мобилизованных на оккупированной территории региона – начали вывозить из Луганска в РФ.
"Они рассчитывают на то, что там их ждут, но льготы и возможное жилье россияне обещают только в отдаленных районах России, откуда сами по возможности убегают. Впрочем, по мнению захватчиков, этот шаг будет дополнительно мотивировать жителей оккупированной Луганской области вступать в ряды армии РФ. Цепочка логики – ждали Россию дома, отказываясь от возможности уехать и поселиться, где пожелаешь, теперь большие города для них закрыты", – отметили в ОВА.
В 2022 году оккупанты захватили почти всю территорию Луганской области. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
"Когда мы деоккупируем Северодонецк и Рубежное, мы ужаснемся. То, что мы увидим, когда зайдем в эти города, – еще раз разобьет сердца, потому что это хуже Припяти. Это когда ощущение хоть какой-то жизни там вообще отсутствует", – писал в ноябре глава ОВА Сергей Гайдай.
Россия фактически проводит мобилизацию на оккупированных территориях Украины, сообщал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник 3 ноября 2022 года. По его словам, россияне проводят облавы на мужчин призывного возраста, их насильно доставляют в военкоматы.