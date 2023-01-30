Российские оккупанты вывозят в отдаленные районы РФ семьи мобилизованных жителей Луганской области

По данным ОВА, членов семей так называемого "второго армейского корпуса" начали вывозить из Луганска в РФ в январе Фото: ЕРА

"Семьям некоторых мобилизованных Россией луганчан обещают льготы в отдаленных районах РФ, из окрестных сел Сватовского района захватчики депортируют людей", – говорится в сообщении.

По данным ОВА, в январе членов семей так называемого "второго армейского корпуса" – мобилизованных на оккупированной территории региона – начали вывозить из Луганска в РФ.

"Они рассчитывают на то, что там их ждут, но льготы и возможное жилье россияне обещают только в отдаленных районах России, откуда сами по возможности убегают. Впрочем, по мнению захватчиков, этот шаг будет дополнительно мотивировать жителей оккупированной Луганской области вступать в ряды армии РФ. Цепочка логики – ждали Россию дома, отказываясь от возможности уехать и поселиться, где пожелаешь, теперь большие города для них закрыты", – отметили в ОВА.