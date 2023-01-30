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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты вывозят в отдаленные районы РФ семьи мобилизованных жителей Луганской области

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По данным ОВА, членов семей так называемого "второго армейского корпуса" начали вывозить из Луганска в РФ в январе
По данным ОВА, членов семей так называемого "второго армейского корпуса" начали вывозить из Луганска в РФ в январе
Фото: ЕРА

Российские оккупанты вывозят в отдаленные районы РФ семьи мобилизованных жителей Луганской области. Об этом 30 января в Telegram сообщила пресс-служба областной военной администрации.

"Семьям некоторых мобилизованных Россией луганчан обещают льготы в отдаленных районах РФ, из окрестных сел Сватовского района захватчики депортируют людей", – говорится в сообщении.

По данным ОВА, в январе членов семей так называемого "второго армейского корпуса" – мобилизованных на оккупированной территории региона – начали вывозить из Луганска в РФ.

"Они рассчитывают на то, что там их ждут, но льготы и возможное жилье россияне обещают только в отдаленных районах России, откуда сами по возможности убегают. Впрочем, по мнению захватчиков, этот шаг будет дополнительно мотивировать жителей оккупированной Луганской области вступать в ряды армии РФ. Цепочка логики – ждали Россию дома, отказываясь от возможности уехать и поселиться, где пожелаешь, теперь большие города для них закрыты", – отметили в ОВА.

Контекст:

В 2022 году оккупанты захватили почти всю территорию Луганской области. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

"Когда мы деоккупируем Северодонецк и Рубежное, мы ужаснемся. То, что мы увидим, когда зайдем в эти города, – еще раз разобьет сердца, потому что это хуже Припяти. Это когда ощущение хоть какой-то жизни там вообще отсутствует", – писал в ноябре глава ОВА Сергей Гайдай. 

Россия фактически проводит мобилизацию на оккупированных территориях Украины, сообщал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник 3 ноября 2022 года. По его словам, россияне проводят облавы на мужчин призывного возраста, их насильно доставляют в военкоматы.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Луганская область, война России против Украины, российские оккупанты
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