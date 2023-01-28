СБУ заявила о задержании коллаборантов из Луганской области, которые пытались устроиться в госучреждения Украины

Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по статье о коллаборационной деятельности Фото: Служба безпеки України / Telegram

В ходе следственно-оперативных действий были задержаны два бывших "должностных лица" созданных оккупантами "отделений пенсионного фонда ЛНР" в захваченных Сватовском и Белокуракинском районах Луганской области.

"Злоумышленники прибыли на подконтрольную украинским властям территорию, получив статус переселенцев с востока Украины. Скрывая свое сотрудничество с врагом, один из них пытался устроиться в региональное подразделение Пенсионного фонда. Другой коллаборант планировал войти в состав управления финансов одной из районных военных администраций вблизи границы с РФ", – говорится в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что в случае успешной реализации этих планов сторонники страны-агрессора могли получить доступ к закрытой информации для дальнейшей ее передачи российским оккупантам.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

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