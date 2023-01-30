Гайдая могут уволить с должности главы Луганской ОВА – СМИ

По данным СМИ, сейчас глава Офиса президента Андрей Ермак и новоназначенный заместитель руководителя ОП Алексей Кулеба занимаются поиском новых глав ОГА.

Утверждается, что найти кандидатов на вакантные места сейчас довольно непросто. В частности, желающих возглавить Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Сумскую области не много, поскольку эти регионы лежат как раз на направлениях потенциального нового наступления российской армии.

"Также в ближайшее время должность главы ВГА может потерять Сергей Гайдай из Луганской области, которого хотят отправить послом в Казахстан", – говорится в публикации.