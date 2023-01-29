На фронт в Луганскую область Россия может отправить очередных мобилизованных – Гайдай

В феврале на поле боя в Луганскую область РФ может отправить мобилизованных, считает Гайдай Фото: EPA

Видео интервью Гайдай опубликовал в Telegram.

"Я думаю, что стоит ожидать в феврале, как раз закончится двухмесячная подготовка свежемобилизованных в России, мы снова увидим так называемых мобиков на поле боя", – отметил Гайдай.

Он добавил, чтобы мобилизованные быстро "не просели", луганский фронт Россия усиливает кадровыми военными, в частности десантниками.

Гайдай добавил, что усиление сил противника не влияет на результаты ВСУ на этом направлении. Он рассказал, что ситуация в регионе остается стабильной, в Белогоровке ВСУ держат оборону, а на сватовско-кременском направлении понемногу двигаются вперед.