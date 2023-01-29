На фронт в Луганскую область Россия может отправить очередных мобилизованных – Гайдай

Видео интервью Гайдай опубликовал в Telegram.
"Я думаю, что стоит ожидать в феврале, как раз закончится двухмесячная подготовка свежемобилизованных в России, мы снова увидим так называемых мобиков на поле боя", – отметил Гайдай.
Он добавил, чтобы мобилизованные быстро "не просели", луганский фронт Россия усиливает кадровыми военными, в частности десантниками.
Гайдай добавил, что усиление сил противника не влияет на результаты ВСУ на этом направлении. Он рассказал, что ситуация в регионе остается стабильной, в Белогоровке ВСУ держат оборону, а на сватовско-кременском направлении понемногу двигаются вперед.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В апреле российские войска были изгнаны из северных областей.
Последний крупный город Луганской области Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.