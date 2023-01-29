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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На фронт в Луганскую область Россия может отправить очередных мобилизованных – Гайдай

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В феврале на поле боя в Луганскую область РФ может отправить мобилизованных, считает Гайдай
В феврале на поле боя в Луганскую область РФ может отправить мобилизованных, считает Гайдай
Фото: EPA

В феврале на фронт в Луганской области Россия может перебросить новых мобилизованных. Так считает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Свое мнение он озвучил в эфире телемарафона 29 января.

Видео интервью Гайдай опубликовал в Telegram. 

"Я думаю, что стоит ожидать в феврале, как раз закончится двухмесячная подготовка свежемобилизованных в России, мы снова увидим так называемых мобиков на поле боя", – отметил Гайдай.

Он добавил, чтобы мобилизованные быстро "не просели", луганский фронт Россия усиливает кадровыми военными, в частности десантниками.

Гайдай добавил, что усиление сил противника не влияет на результаты ВСУ на этом направлении. Он рассказал, что ситуация в регионе остается стабильной, в Белогоровке ВСУ держат оборону, а на сватовско-кременском направлении понемногу двигаются вперед.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В апреле российские войска были изгнаны из северных областей.

Последний крупный город Луганской области Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.

Теги: Россия, Луганск, Луганская область, военные, десантники, Сергей Гайдай, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, Белогоровка
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