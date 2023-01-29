Украинские пограничники в Луганской области сбили российский дрон – ГПСУ

"В секторе прикрытия одного из подразделений противодействия БПЛА был обнаружен полет вражеского беспилотника, который шпионил за нашими позициями", – говорится в сообщении.

Оператор попал в канал управления дроном из антидронового ружья, аппарат потерял управляемость и упал.