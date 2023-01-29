Украинские пограничники в Луганской области сбили российский дрон – ГПСУ

"В секторе прикрытия одного из подразделений противодействия БПЛА был обнаружен полет вражеского беспилотника, который шпионил за нашими позициями", – говорится в сообщении.
Оператор попал в канал управления дроном из антидронового ружья, аппарат потерял управляемость и упал.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 29 января 2023 года, составили около 126 160 военных, 3197 танков, 293 самолета, 284 вертолета, 1947 беспилотников оперативно-тактического уровня и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".