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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мозги на деревьях висели. Я проклял, что сюда поехал". ГУР опубликовало перехват разговора оккупанта

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ГУР перехватило очередной разговор оккупантов
ГУР перехватило очередной разговор оккупантов
Фото: EPA

Военнослужащий 27-й мотострелковой бригады РФ, командир отделения пожаловался товарищу на потери в рядах его подразделения, которое находится на административной границе Харьковской и Луганской областей. Запись перехваченного разговора оккупанта опубликовало 27 января ГУР Минобороны Украины.

"Нас сюда привезли 30 человек, из них осталось 10… Наш лагерь расп...дарарасили вообще весь, нах...й. Мозги прямо на деревьях висели",  поделился захватчик.

Кроме того, он пожаловался, что его подразделение никуда не двигается, а пытается удержать позицию. Оккупант говорит, что его подразделение находится под ежедневными обстрелами, но им приказали оставаться там до последнего.

"Вот сколько мы здесь есть месяцев, ежедневно обстрелы. Ни туда, ни сюда не двигаемся... П...здец, такого я насмотрелся. Я вообще проклял, что я сюда поехал... Когда наш лагерь расп...идарасили, я за день, за один раз мог три раза умереть. Просто чудом я выжил", – сказал россиянин. 

Он пожаловался и на условия пребывания на фронте: по его словам, российские солдаты живут в лесу в землянках и под натянутыми тентами. А обещанных денег они не видят "ни копейки".

Его собеседник рассказал военному, что мобилизованные, пока были на учениях в РФ, "два месяца сидели и все спились, еле живые, каждый день бухали". Теперь им предстоит отправка в Белгород и оттуда на фронт в Украину.

"Сейчас сюда приедут, они ох...еют", –  пообещал в ответ захватчик. Он отметил, что уже приехавшие к ним мобилизованные в панике от обстрелов. 

Также оккупант сообщил, что ему пообещали лишить судимостей по возвращении с войны.

"Сказали, что приеду, у меня уже будет звание, и две судимости снимут", – заявил он.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/videos/5868343169953979/

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Николаевской, Херсонской и Харьковской областей.

Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности, в районе Бахмута и Угледара Донецкой области. 

Теги: мобилизация, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, российские военные, потери армии России, российские оккупанты
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