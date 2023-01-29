"Мозги на деревьях висели. Я проклял, что сюда поехал". ГУР опубликовало перехват разговора оккупанта

"Нас сюда привезли 30 человек, из них осталось 10… Наш лагерь расп...дарарасили вообще весь, нах...й. Мозги прямо на деревьях висели", – поделился захватчик.

Кроме того, он пожаловался, что его подразделение никуда не двигается, а пытается удержать позицию. Оккупант говорит, что его подразделение находится под ежедневными обстрелами, но им приказали оставаться там до последнего.

"Вот сколько мы здесь есть месяцев, ежедневно обстрелы. Ни туда, ни сюда не двигаемся... П...здец, такого я насмотрелся. Я вообще проклял, что я сюда поехал... Когда наш лагерь расп...идарасили, я за день, за один раз мог три раза умереть. Просто чудом я выжил", – сказал россиянин.

Он пожаловался и на условия пребывания на фронте: по его словам, российские солдаты живут в лесу в землянках и под натянутыми тентами. А обещанных денег они не видят "ни копейки".

Его собеседник рассказал военному, что мобилизованные, пока были на учениях в РФ, "два месяца сидели и все спились, еле живые, каждый день бухали". Теперь им предстоит отправка в Белгород и оттуда на фронт в Украину.

"Сейчас сюда приедут, они ох...еют", – пообещал в ответ захватчик. Он отметил, что уже приехавшие к ним мобилизованные в панике от обстрелов.

Также оккупант сообщил, что ему пообещали лишить судимостей по возвращении с войны.

"Сказали, что приеду, у меня уже будет звание, и две судимости снимут", – заявил он.