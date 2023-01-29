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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Луганской области оккупанты заставляют население покидать населенные пункты возле линии фронта – Гайдай

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Оккупанты закрывают города на въезд и выезд, отметил Гайдай
Оккупанты закрывают города на въезд и выезд, отметил Гайдай
Фото: Сергій Гайдай / Луганська ОДА / Telegram

Российские оккупанты выгоняют жителей населенных пунктов, расположенных возле линии соприкосновения. Об этом сообщил 29 января в Telegram глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Оккупанты заставляют население покидать поселки и города вблизи линии фронта. Уточняем информацию о деталях этой "эвакуации", – написал он.

В эфире национального телемарафона, эпизод которого глава обладминистрации опубликовал в соцсети, он уточнил, что речь идет, в частности, о городах Кременная и Рубежное, людей из них оккупанты "отправляют куда-то без предложений нового жилья, просто выгоняют".

"Они закрывают города на въезд/выезд. Очень они боятся, что где-то кто-то из местных будет помогать Вооруженным силам Украины и силам обороны – в целом говорить и давать информацию о местах расположения личного состава, боекомплектов, скопления техники. Поэтому сейчас усиливаются карательные мероприятия, репрессивные мероприятия", – объяснил Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В 2022 году оккупанты захватили почти всю территорию Луганской области. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

"Когда мы деоккупируем Северодонецк и Рубежное, мы ужаснемся. То, что мы увидим, когда зайдем в эти города, – еще раз разобьет сердца, потому что это хуже Припяти. Это когда ощущение хоть какой-то жизни там вообще отсутствует", – писал в ноябре Гайдай. 

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.

Силы обороны Украины освободили 40% территорий, оккупированных после 24 февраля, и 28% всех оккупированных Россией территорий, сообщил 2 января 2023 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Луганская область, война, эвакуация, Рубежное, Сергей Гайдай, репрессии, война России против Украины, Кременная, население, российские оккупанты
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