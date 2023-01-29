В Луганской области оккупанты заставляют население покидать населенные пункты возле линии фронта – Гайдай

"Оккупанты заставляют население покидать поселки и города вблизи линии фронта. Уточняем информацию о деталях этой "эвакуации", – написал он.

В эфире национального телемарафона, эпизод которого глава обладминистрации опубликовал в соцсети, он уточнил, что речь идет, в частности, о городах Кременная и Рубежное, людей из них оккупанты "отправляют куда-то без предложений нового жилья, просто выгоняют".

"Они закрывают города на въезд/выезд. Очень они боятся, что где-то кто-то из местных будет помогать Вооруженным силам Украины и силам обороны – в целом говорить и давать информацию о местах расположения личного состава, боекомплектов, скопления техники. Поэтому сейчас усиливаются карательные мероприятия, репрессивные мероприятия", – объяснил Гайдай.

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