В Луганской области оккупанты заставляют население покидать населенные пункты возле линии фронта – Гайдай

"Оккупанты заставляют население покидать поселки и города вблизи линии фронта. Уточняем информацию о деталях этой "эвакуации", – написал он.
В эфире национального телемарафона, эпизод которого глава обладминистрации опубликовал в соцсети, он уточнил, что речь идет, в частности, о городах Кременная и Рубежное, людей из них оккупанты "отправляют куда-то без предложений нового жилья, просто выгоняют".
"Они закрывают города на въезд/выезд. Очень они боятся, что где-то кто-то из местных будет помогать Вооруженным силам Украины и силам обороны – в целом говорить и давать информацию о местах расположения личного состава, боекомплектов, скопления техники. Поэтому сейчас усиливаются карательные мероприятия, репрессивные мероприятия", – объяснил Гайдай.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В 2022 году оккупанты захватили почти всю территорию Луганской области. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
"Когда мы деоккупируем Северодонецк и Рубежное, мы ужаснемся. То, что мы увидим, когда зайдем в эти города, – еще раз разобьет сердца, потому что это хуже Припяти. Это когда ощущение хоть какой-то жизни там вообще отсутствует", – писал в ноябре Гайдай.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.
Силы обороны Украины освободили 40% территорий, оккупированных после 24 февраля, и 28% всех оккупированных Россией территорий, сообщил 2 января 2023 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.