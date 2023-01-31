Фейгин: Мобилизация 21 сентября в РФ не дала ожидаемого эффекта. Мясо проигрывает железу

"Мы говорили – осторожно, правда, – о том, что мобилизация 21 сентября не даст ожидаемого от нее эффекта. Потому что мясо проигрывает железу. И сколько бы ты мяса этого ни нагнал, железо с ним справится. Ну так устроен физический мир", – сказал он.

По словам Фейгина, Россия все равно попытается пойти в массовое наступление.

"Смотрите как: ведь он (президент РФ Владимир Путин. – "ГОРДОН") неслучайно вернулся к концепции генерала [Валерия] Герасимова. Потому что начинал-то операцию 24 февраля 2022 года именно Герасимов. Он вернулся: отмотал туда же, где и был. И тогда это не принесло эффекта. Мы знаем, чем все закончилось. И наступление с трех сторон... Там больше даже получилось. Там фактически пять направлений было. Там и из Беларуси, и на Харьков, Сумы, Чернигов, и на Донбассе, и со стороны Крыма, на левый берег..." – сказал Фейгин.

Он считает, что россияне хотят повторить приблизительно то же самое, рассчитывая на то, что вернут те территории, которые они утратили постепенно в течение 11 месяцев войны.

"Но я еще раз повторяю: это бесполезно. Это невозможно. Украина имеет такую поддержку союзников и столь серьезную решимость... Невозможно захватить всю Украину. Значит, эффект только один ожидается: что они типа этим большим наступлением заставят Украину пойти на переговоры. По-моему, шансов ноль... Вы не возьмете Киев. Киев не взять. Если вы не берете Киев – зачем эти трупы, зачем это все? Поэтому цель, наверное, – заставить пойти на переговоры", – считает Фейгин.

Фейгин: Когда-нибудь мы узнаем, что смотрел Путин. Мне кажется, он ограничился Pornhub или чем-нибудь подобным, да еще и жесткий, не софт-вариант. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО