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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Фейгин: Мобилизация 21 сентября в РФ не дала ожидаемого эффекта. Мясо проигрывает железу

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Мобилизация не помогла РФ достичь целей, заявил Фейгин
Мобилизация не помогла РФ достичь целей, заявил Фейгин
Фото: EPA

Россия попытается повторить наступление 24 февраля 2022 года, но это не принесет желаемых результатов. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил российский юрист и блогер Марк Фейгин.

"Мы говорили – осторожно, правда, – о том, что мобилизация 21 сентября не даст ожидаемого от нее эффекта. Потому что мясо проигрывает железу. И сколько бы ты мяса этого ни нагнал, железо с ним справится. Ну так устроен физический мир", – сказал он.

По словам Фейгина, Россия все равно попытается пойти в массовое наступление. 

"Смотрите как: ведь он (президент РФ Владимир Путин. – "ГОРДОН") неслучайно вернулся к концепции генерала [Валерия] Герасимова. Потому что начинал-то операцию 24 февраля 2022 года именно Герасимов. Он вернулся: отмотал туда же, где и был. И тогда это не принесло эффекта. Мы знаем, чем все закончилось. И наступление с трех сторон... Там больше даже получилось. Там фактически пять направлений было. Там и из Беларуси, и на Харьков, Сумы, Чернигов, и на Донбассе, и со стороны Крыма, на левый берег..." – сказал Фейгин.

Он считает, что россияне хотят повторить приблизительно то же самое, рассчитывая на то, что вернут те территории, которые они утратили постепенно в течение 11 месяцев войны.

"Но я еще раз повторяю: это бесполезно. Это невозможно. Украина имеет такую поддержку союзников и столь серьезную решимость... Невозможно захватить всю Украину. Значит, эффект только один ожидается: что они типа этим большим наступлением заставят Украину пойти на переговоры. По-моему, шансов ноль... Вы не возьмете Киев. Киев не взять. Если вы не берете Киев – зачем эти трупы, зачем это все? Поэтому цель, наверное, – заставить пойти на переговоры", – считает Фейгин.

Фейгин: Когда-нибудь мы узнаем, что смотрел Путин. Мне кажется, он ограничился Pornhub или чем-нибудь подобным, да еще и жесткий, не софт-вариант. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в декабре 2022 года предположил, что эскалация боевых действий может произойти в феврале

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".

"Весна – лучший период для возобновления наступления для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы его начать, и мы, конечно, должны быть готовы к началу", – говорил министр обороны Украины Алексей Резников. 

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Украина "мощно готовится" к вероятному наступлению России.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, мобилизация, Марк Фейгин, российская агрессия, наступление, война России против Украины
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