Данилов о новом наступлении РФ: Мы очень мощно готовимся

По его словам, в рамках мобилизации в РФ призвали 300 тыс. человек, 150 тыс. уже отправили на фронт. Еще 150 тыс. готовятся на разных полигонах, в том числе на территории Беларуси.

"Мы понимаем угрозы и вызовы, которые есть на сегодняшний перед нашей страной. Мы к этому очень мощно готовимся. Каждый день президент общается со своими иностранными коллегами по военной помощи, каждый день продолжается работа внутри нашей страны. Да, это для нас вызов, но мы это выдержим", – сказал он.

По его словам, на момент полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года была намного более сложная ситуация, поскольку Украина была один на один с Россией.

"[Страны Запада] не верили в нашу победу и нашу способность держать удар. Сейчас ситуация совсем другая. Каждую неделю появляются новости о помощи Украине из разных уголков мира", – сказал Данилов.