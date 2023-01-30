Данилов о новом наступлении РФ: Мы очень мощно готовимся

По его словам, в рамках мобилизации в РФ призвали 300 тыс. человек, 150 тыс. уже отправили на фронт. Еще 150 тыс. готовятся на разных полигонах, в том числе на территории Беларуси.
"Мы понимаем угрозы и вызовы, которые есть на сегодняшний перед нашей страной. Мы к этому очень мощно готовимся. Каждый день президент общается со своими иностранными коллегами по военной помощи, каждый день продолжается работа внутри нашей страны. Да, это для нас вызов, но мы это выдержим", – сказал он.
По его словам, на момент полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года была намного более сложная ситуация, поскольку Украина была один на один с Россией.
"[Страны Запада] не верили в нашу победу и нашу способность держать удар. Сейчас ситуация совсем другая. Каждую неделю появляются новости о помощи Украине из разных уголков мира", – сказал Данилов.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
21 сентября 2022 года Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.
Мобилизованные россияне часто заявляли, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки, и говорили о проблемах со снабжением.
На данный момент Россия проводит военные учения авиационных войск. По данным Госпогранслужбы Украины, ситуация контролируемая.
После полномасштабного вторжения РФ западные страны поставляют Украине военную, финансовую, гуманитарную помощь.