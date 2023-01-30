Зеленский: Я думаю, Россия хочет большого реванша и уже начала его. Но я уверен в нашей армии

Зеленский, отвечая на вопрос о рисках повторного полномасштабного наступления РФ в феврале–марте, к годовщине начала полномасштабного вторжения, сказал, что обсуждал информацию о рисках реванша РФ, полученную от украинской и западных разведок.

"Вся коммуникация происходила еще до "Рамштайна", который прошел [20 января]. Мне кажется, что прошел он очень, очень неплохо благодаря нашим партнерам. И решения хорошие. Но главное – чтобы крепкие решения были своевременными. Потому что хорошие решения, иногда, когда они, замедляются, – в результате становятся слабыми. Тут очень важно быстро реагировать. Всю информацию, которую от разведки мы получали и продолжаем получать, мы детально изучаем, анализируем – и все, что у нас есть, всю информацию мы передаем партнерам. Секретов не может быть. Нам нужна поддержка сейчас, потому что реванш, о котором идет речь в информпространстве мира, реванш... он понятен. Я скажу честно, мы считаем, что на Донбассе он и не останавливался. Он усиливается там постоянно, ежедневно. Каждый день у них или новые группы новых военных кадровых. Или мы видим увеличение количества вагнеровцев. Тем не менее, мы это видим", – рассказал он.

Всю эту информацию украинские военные обрабатывали и запрос об усилении украинской армии строили на основании именно этой информации, продолжил Зеленский.

"Я думаю, что Россия очень хочет какого-нибудь большого реванша. Я думаю, она начала его. Я думаю, им не удастся обеспечить свое общество уверенным положительным результатом в наступлении. Я уверен в нашей армии, думаю, будем их всех понемногу останавливать, разбивать и готовить свое большое контрнаступление", – добавил он.