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Зеленский и Фредериксен посетили Николаев в рамках шефства Дании над восстановлением города

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Зеленский и Фредериксен побывали в индивидуальном тепловом пункте, оборудованном установкой для очистки и раздачи воды, отметили в ОПУ
Зеленский и Фредериксен побывали в индивидуальном тепловом пункте, оборудованном установкой для очистки и раздачи воды, отметили в ОПУ
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен 30 января посетили Николаев в рамках шефства, которое королевство взяло над восстановлением города.

Об этом сообщил пресс-центр Офиса президента Украины (ОПУ).

Отмечается, что Зеленский и Фредериксен осмотрели здание Николаевской ОВА, которое было частично разрушено в результате ракетного удара РФ 29 марта 2022 года, жертвами которого стали 37 человек.

"Владимир Зеленский рассказал Метте Фредериксен о разрушениях, которым подвергся город из-за вражеских обстрелов. Он проинформировал главу правительства Дании о потребностях в восстановлении инфраструктуры Николаева", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/867018981203301/

Зеленский и Фредериксен также посетили Николаевский морской торговый порт, они осмотрели резервуары для хранения масла, разрушенные в результате ракетных и дроновых атак оккупантов.

"Владимир Зеленский и Метте Фредериксен побывали в индивидуальном тепловом пункте, оборудованном установкой для очистки и раздачи воды. Этот проект реализован при содействии Дании, которая одной из первых предоставила городу помощь в обеспечении жителей питьевой водой после того, как российский агрессор разрушил традиционную систему водоснабжения из реки Днепр", – указали в ОПУ.

Кроме того, президент Украины и премьер Дании побывали в одном из госпиталей Николаева, где проходят лечение раненые украинские защитники.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/1342525689899079/

Контекст:

Зеленский 30 января совершил рабочую поездку в Николаевскую область.

Глава государства предлагал Дании взять "шефство" над Николаевом после победы Украины в войне против РФ.

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