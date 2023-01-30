Зеленский и Фредериксен посетили Николаев в рамках шефства Дании над восстановлением города

Зеленский и Фредериксен побывали в индивидуальном тепловом пункте, оборудованном установкой для очистки и раздачи воды, отметили в ОПУ Фото: president.gov.ua

Об этом сообщил пресс-центр Офиса президента Украины (ОПУ).

Отмечается, что Зеленский и Фредериксен осмотрели здание Николаевской ОВА, которое было частично разрушено в результате ракетного удара РФ 29 марта 2022 года, жертвами которого стали 37 человек.

"Владимир Зеленский рассказал Метте Фредериксен о разрушениях, которым подвергся город из-за вражеских обстрелов. Он проинформировал главу правительства Дании о потребностях в восстановлении инфраструктуры Николаева", – говорится в сообщении.

Зеленский и Фредериксен также посетили Николаевский морской торговый порт, они осмотрели резервуары для хранения масла, разрушенные в результате ракетных и дроновых атак оккупантов.

"Владимир Зеленский и Метте Фредериксен побывали в индивидуальном тепловом пункте, оборудованном установкой для очистки и раздачи воды. Этот проект реализован при содействии Дании, которая одной из первых предоставила городу помощь в обеспечении жителей питьевой водой после того, как российский агрессор разрушил традиционную систему водоснабжения из реки Днепр", – указали в ОПУ.

Кроме того, президент Украины и премьер Дании побывали в одном из госпиталей Николаева, где проходят лечение раненые украинские защитники.