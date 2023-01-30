Зеленский и Фредериксен посетили Николаев в рамках шефства Дании над восстановлением города

Об этом сообщил пресс-центр Офиса президента Украины (ОПУ).
Отмечается, что Зеленский и Фредериксен осмотрели здание Николаевской ОВА, которое было частично разрушено в результате ракетного удара РФ 29 марта 2022 года, жертвами которого стали 37 человек.
"Владимир Зеленский рассказал Метте Фредериксен о разрушениях, которым подвергся город из-за вражеских обстрелов. Он проинформировал главу правительства Дании о потребностях в восстановлении инфраструктуры Николаева", – говорится в сообщении.
Зеленский и Фредериксен также посетили Николаевский морской торговый порт, они осмотрели резервуары для хранения масла, разрушенные в результате ракетных и дроновых атак оккупантов.
"Владимир Зеленский и Метте Фредериксен побывали в индивидуальном тепловом пункте, оборудованном установкой для очистки и раздачи воды. Этот проект реализован при содействии Дании, которая одной из первых предоставила городу помощь в обеспечении жителей питьевой водой после того, как российский агрессор разрушил традиционную систему водоснабжения из реки Днепр", – указали в ОПУ.
Кроме того, президент Украины и премьер Дании побывали в одном из госпиталей Николаева, где проходят лечение раненые украинские защитники.
Зеленский 30 января совершил рабочую поездку в Николаевскую область.
Глава государства предлагал Дании взять "шефство" над Николаевом после победы Украины в войне против РФ.