Зеленский обсудил последствия ракетных и дроновых атак России в ходе визита в Николаевскую область

Об этом глава государства сообщил в Facebook.
"Регион героически выдерживает все удары террористов. Во время визита провел совещание по поводу текущей ситуации в области. Обсудили оперативную ситуацию на юге Украины, последствия ракетных и дроновых атак России", – написал Зеленский.
По словам президента, также было рассмотрено "состояние энергетической инфраструктуры региона, средства ее защиты и темпы восстановления".
"Пообщались о восстановлении учебных заведений Николаевской области, долгосрочном восстановлении экономики региона и создании новых рабочих мест", – рассказал Зеленский.
В ходе рабочей поездки Зеленский провел совещание с руководством региона и облцентра, командованием ОУВ "Херсон", а также главами силовых ведомств Николаевской области, проинформировал пресс-центр Офиса президента Украины (ОПУ).
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая по ноябрь регион подвергался обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.