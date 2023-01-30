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Зеленский обсудил последствия ракетных и дроновых атак России в ходе визита в Николаевскую область

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Зеленский провел совещание с руководством Николаевской области и облцентра, командованием ОУВ "Херсон", а также с главами силовых ведомств региона, сообщил пресс-центр ОПУ
Зеленский провел совещание с руководством Николаевской области и облцентра, командованием ОУВ "Херсон", а также с главами силовых ведомств региона, сообщил пресс-центр ОПУ
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 30 января посетил с рабочим визитом Николаевскую область.

Об этом глава государства сообщил в Facebook.

"Регион героически выдерживает все удары террористов. Во время визита провел совещание по поводу текущей ситуации в области. Обсудили оперативную ситуацию на юге Украины, последствия ракетных и дроновых атак России", – написал Зеленский.

По словам президента, также было рассмотрено "состояние энергетической инфраструктуры региона, средства ее защиты и темпы восстановления".

"Пообщались о восстановлении учебных заведений Николаевской области, долгосрочном восстановлении экономики региона и создании новых рабочих мест", – рассказал Зеленский.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/568691818513513/

В ходе рабочей поездки Зеленский провел совещание с руководством региона и облцентра, командованием ОУВ "Херсон", а также главами силовых ведомств Николаевской области, проинформировал пресс-центр Офиса президента Украины (ОПУ).

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая по ноябрь регион подвергался обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.

Теги: Россия, Украина, Николаев, экономика, террористы, Николаевская область, беспилотники, Владимир Зеленский, обстрелы, ракеты, президент, визит, инфраструктура, восстановление
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