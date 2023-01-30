Зеленский обсудил последствия ракетных и дроновых атак России в ходе визита в Николаевскую область

Зеленский провел совещание с руководством Николаевской области и облцентра, командованием ОУВ "Херсон", а также с главами силовых ведомств региона, сообщил пресс-центр ОПУ Фото: president.gov.ua

Об этом глава государства сообщил в Facebook.

"Регион героически выдерживает все удары террористов. Во время визита провел совещание по поводу текущей ситуации в области. Обсудили оперативную ситуацию на юге Украины, последствия ракетных и дроновых атак России", – написал Зеленский.

По словам президента, также было рассмотрено "состояние энергетической инфраструктуры региона, средства ее защиты и темпы восстановления".

"Пообщались о восстановлении учебных заведений Николаевской области, долгосрочном восстановлении экономики региона и создании новых рабочих мест", – рассказал Зеленский.

В ходе рабочей поездки Зеленский провел совещание с руководством региона и облцентра, командованием ОУВ "Херсон", а также главами силовых ведомств Николаевской области, проинформировал пресс-центр Офиса президента Украины (ОПУ).