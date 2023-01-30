Оккупанты ночью атаковали Очаковскую общину, разрушены жилые дома – Ким

"Ночью 30 января в 0.31 враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту Очаковской общины. Разрушены и повреждены жилые дома и хозяйственные постройки", – написал Ким.

Он отметил, что мирные жители в результате обстрела не пострадали.

"В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", – добавил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая по ноябрь регион подвергался обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.