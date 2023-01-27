Оккупанты 26 января трижды обстреляли Николаевскую область, разрушен жилой дом – Ким

"26 января в 8.39 и 10.17 враг наносил удары по береговой полосе Очаковской общины. Пострадавших нет. Также вчера в 9.30 в результате вражеских обстрелов в Куцурубской общине разрушен жилой дом. Пострадавших нет", – написал он.
Кроме этого, Ким отметил, что, по информации воздушного командования "Юг" 26 января во время массированного российского ракетного удара над Николаевской областью было уничтожено 13 крылатых ракет.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая по ноябрь регион подвергался обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.