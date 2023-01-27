Оккупанты 26 января трижды обстреляли Николаевскую область, разрушен жилой дом – Ким

"26 января в 8.39 и 10.17 враг наносил удары по береговой полосе Очаковской общины. Пострадавших нет. Также вчера в 9.30 в результате вражеских обстрелов в Куцурубской общине разрушен жилой дом. Пострадавших нет", – написал он.

Кроме этого, Ким отметил, что, по информации воздушного командования "Юг" 26 января во время массированного российского ракетного удара над Николаевской областью было уничтожено 13 крылатых ракет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)