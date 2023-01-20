В Херсонской и Киевской областях зафиксировали больше сотни случаев сексуального насилия со стороны оккупантов РФ

В Херсонской области зафиксировали 65 случаев, в Киевской области – 52 случая, в Донецкой области – 17, в Харьковской области – девять, в Запорожской области – шесть, в Черниговской области – четыре и по одному в Николаевской и Луганской областях.

Руководитель профильного управления Офиса генпрокурора Ирина Диденко отметила, что общее количество случаев сексуального насилия, совершенных российскими военными, значительно больше.

"Эти цифры отражают лишь количество фактов, когда пострадавшие готовы свидетельствовать уже сейчас", – объяснила она.

Инфографика: gp.gov.ua