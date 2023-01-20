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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской и Киевской областях зафиксировали больше сотни случаев сексуального насилия со стороны оккупантов РФ

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В Херсонской области зафиксировали 65 случаев сексуального насилия со стороны оккупантов
В Херсонской области зафиксировали 65 случаев сексуального насилия со стороны оккупантов
Фото: depositphotos.com

Правоохранители зафиксировали 155 случаев сексуального насилия, связанного с полномасштабным вторжением РФ в Украину. Больше всего – в Херсонской и Киевской областях. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

В Херсонской области зафиксировали 65 случаев, в Киевской области – 52 случая, в Донецкой области – 17, в Харьковской области – девять, в Запорожской области – шесть, в Черниговской области – четыре и по одному в Николаевской и Луганской областях.

Руководитель профильного управления Офиса генпрокурора Ирина Диденко отметила, что общее количество случаев сексуального насилия, совершенных российскими военными, значительно больше.

"Эти цифры отражают лишь количество фактов, когда пострадавшие готовы свидетельствовать уже сейчас", – объяснила она.

Инфографика: gp.gov.ua
Инфографика: gp.gov.ua

Контекст:

О половых преступлениях российской армии против мирного населения неоднократно заявляли в Офисе президента Украины и офисе украинского омбудсмена.

Тогдашний генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 22 марта 2022 года сообщила о первом подозрении оккупанту в изнасиловании в Украине. 30 мая она сказала, что первое дело об изнасиловании во время войны передано в суд.

Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс считает, что российские военные используют изнасилования в качестве оружия в войне против Украины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Луганская область, Донецкая область, военные, Херсонская область, изнасилование, Киевская область, Харьковская область, Запорожская область, Николаевская область, Черниговская область, вторжение, правоохранители, война России против Украины, пострадавшие, насилие, российские военные
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