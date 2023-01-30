Зеленский и премьер Дании посетили раненых украинских защитников в одном из госпиталей Николаева

Зеленский (справа) и Фредериксен (по центру) 30 января посетили Николаев Фото: president.gov.ua

Об этом глава Украинского государства сообщил в Facebook.

"Важно, чтобы наши воины смогли пройти не только физическую, но и психологическую реабилитацию. Большая благодарность всем медицинским работникам, оберегающим здоровье наших защитников. Желаю скорейшего выздоровления", – написал Зеленский.

Президент Украины опубликовал видео посещения военных, в ходе которого вручил подарки им и сотрудникам госпиталя.