Зеленский и премьер Дании посетили раненых украинских защитников в одном из госпиталей Николаева

Об этом глава Украинского государства сообщил в Facebook.
"Важно, чтобы наши воины смогли пройти не только физическую, но и психологическую реабилитацию. Большая благодарность всем медицинским работникам, оберегающим здоровье наших защитников. Желаю скорейшего выздоровления", – написал Зеленский.
Президент Украины опубликовал видео посещения военных, в ходе которого вручил подарки им и сотрудникам госпиталя.
Зеленский 30 января совершил рабочую поездку в Николаевскую область.
Глава государства предлагал Дании взять "шефство" над Николаевом после победы Украины в войне против РФ.