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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский и премьер Дании посетили раненых украинских защитников в одном из госпиталей Николаева

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Зеленский (справа) и Фредериксен (по центру) 30 января посетили Николаев
Зеленский (справа) и Фредериксен (по центру) 30 января посетили Николаев
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Дании Метте Фредериксен 30 января посетили раненых украинских военных в одном из госпиталей Николаева.

Об этом глава Украинского государства сообщил в Facebook.

"Важно, чтобы наши воины смогли пройти не только физическую, но и психологическую реабилитацию. Большая благодарность всем медицинским работникам, оберегающим здоровье наших защитников. Желаю скорейшего выздоровления", – написал Зеленский.

Президент Украины опубликовал видео посещения военных, в ходе которого вручил подарки им и сотрудникам госпиталя.  

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/1254469065158730/

Контекст:

Зеленский 30 января совершил рабочую поездку в Николаевскую область.

Глава государства предлагал Дании взять "шефство" над Николаевом после победы Украины в войне против РФ.

Теги: Украина, Николаев, Дания, военные, раненые, госпиталь, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, премьер-министр, Метте Фредериксен
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