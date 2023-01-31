Оккупанты несут большие потери на лиманском и бахмутском направлениях, на авдеевском и новопавловском – безуспешно наступают – Генштаб ВСУ

Об этом 31 января в вечерней сводке проинформировал Генштаб ВСУ в Facebook.
"Противник продолжает вести наступательные действия на лиманском и бахмутском направлениях, неся большие потери. Ведет безуспешные наступательные действия на авдеевском и новопавловском направлениях. На купянском и запорожском направлениях ведет оборону ранее захваченных рубежей. На херсонском направлении обстреливает позиции наших подразделений и гражданские объекты", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях "обстановка без существенных изменений" – "наступательных группировок противника не обнаружено".
В то же время российские оккупанты из разных видов вооружения обстреляли районы ряда населенных пунктов на девяти направлениях – северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и херсонском.
"Есть жертвы среди гражданского населения", – указали в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут на Донбассе.