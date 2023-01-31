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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты несут большие потери на лиманском и бахмутском направлениях, на авдеевском и новопавловском – безуспешно наступают – Генштаб ВСУ

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Российские войска ведут безуспешные наступательные действия против ВСУ на авдеевском и новопавловском направлениях, отметили в Генштабе
Российские войска ведут безуспешные наступательные действия против ВСУ на авдеевском и новопавловском направлениях, отметили в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупационные войска в войне против Украины атакуют на двух направлениях, еще на двух – безуспешно наступают.

Об этом 31 января в вечерней сводке проинформировал Генштаб ВСУ в Facebook.

"Противник продолжает вести наступательные действия на лиманском и бахмутском направлениях, неся большие потери. Ведет безуспешные наступательные действия на авдеевском и новопавловском направлениях. На купянском и запорожском направлениях ведет оборону ранее захваченных рубежей. На херсонском направлении обстреливает позиции наших подразделений и гражданские объекты", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях "обстановка без существенных изменений" – "наступательных группировок противника не обнаружено".

В то же время российские оккупанты из разных видов вооружения обстреляли районы ряда населенных пунктов на девяти направлениях – северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и херсонском.

"Есть жертвы среди гражданского населения", – указали в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02HHYLZSEJTq7eWUvaHLbmd4o2ye2pAcRn8Ai9LP2isx9i4UwYEcmcenia6phVGi5sl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут на Донбассе.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, Лиман, оборона, жертвы, Купянск, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, Бахмут, население, российские оккупанты
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