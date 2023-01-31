Оккупанты несут большие потери на лиманском и бахмутском направлениях, на авдеевском и новопавловском – безуспешно наступают – Генштаб ВСУ

Российские войска ведут безуспешные наступательные действия против ВСУ на авдеевском и новопавловском направлениях, отметили в Генштабе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 31 января в вечерней сводке проинформировал Генштаб ВСУ в Facebook.

"Противник продолжает вести наступательные действия на лиманском и бахмутском направлениях, неся большие потери. Ведет безуспешные наступательные действия на авдеевском и новопавловском направлениях. На купянском и запорожском направлениях ведет оборону ранее захваченных рубежей. На херсонском направлении обстреливает позиции наших подразделений и гражданские объекты", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях "обстановка без существенных изменений" – "наступательных группировок противника не обнаружено".

В то же время российские оккупанты из разных видов вооружения обстреляли районы ряда населенных пунктов на девяти направлениях – северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и херсонском.

"Есть жертвы среди гражданского населения", – указали в Генштабе ВСУ.

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