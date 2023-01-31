ВСУ уничтожили минимум пять легкомоторных лодок с вражескими диверсантами за сутки – Генштаб

"Враг активизировал деятельность своих диверсионно-разведывательных групп в районе островов в устье Днепра. За последние сутки Силы обороны Украины уничтожили как минимум пять легкомоторных лодок с такими группами противника", – рассказали в Генштабе.

10 января на таврическом направлении украинские военные поразили российский катер. Это произошло на Днепре в районе острова Белогрудый (недалеко от Голой Пристани Херсонской области). 23 января украинские Силы обороны поразили еще один катер оккупантов при попытке высадки ДРГ на остров на Днепре – ОК "Юг"