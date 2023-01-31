ВСУ уничтожили минимум пять легкомоторных лодок с вражескими диверсантами за сутки – Генштаб

"Враг активизировал деятельность своих диверсионно-разведывательных групп в районе островов в устье Днепра. За последние сутки Силы обороны Украины уничтожили как минимум пять легкомоторных лодок с такими группами противника", – рассказали в Генштабе.
10 января на таврическом направлении украинские военные поразили российский катер. Это произошло на Днепре в районе острова Белогрудый (недалеко от Голой Пристани Херсонской области). 23 января украинские Силы обороны поразили еще один катер оккупантов при попытке высадки ДРГ на остров на Днепре – ОК "Юг"
В конце августа 2022 года ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября после доклада и по инициативе командующего группировкой российских войск в Украине генерала Сергея Суровикина отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.
Российские оккупанты после бегства из Херсона и отступления на этом направлении с правого берега Днепра начали осознавать, что не смогут удержать и левобережную часть Херсонской области, заявила 24 ноября спикер объединенного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Она отмечала, что ВСУ пока что считают более целесообразным не атаковать, а держать огневой контроль над территорией, где враг обустраивает свои логистические базы, пункты базирования личного состава, сосредоточение техники на левом берегу "и туда достает наша артиллерия".
27 декабря Гуменюк заявила, что ВСУ пока не могут рассказать о результатах своей огневой работы по позициям российских войск, но "результаты очень вкусные". Оккупанты захватчики, по ее словам, пытаясь укрыться от ответного огня ВСУ, вынуждены постоянно маневрировать на левом берегу Херсонской области.