Силы обороны поразили катер оккупантов при попытке высадки ДРГ на остров на Днепре – ОК "Юг"

Российская ДРГ пыталась высадиться на один из потемкинских островов на Днепре, сообщили в ОК "Юг" Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

"При попытке вражеской ДРГ высадиться на один из так называемых потемкинских островов на Днепре силы обороны поразили легкомоторный гражданский катер, который оккупанты присвоили и обустроили для военных целей. Оккупанты никак не поймут, что все, что они оборудуют под "русский военный корабль", украинские бойцы отправят единственным известным всем курсом", – сообщили в командовании и отметили в публикации пресс-центр сил обороны таврического направления.

О том, что за последние сутки был ликвидирован российский катер, говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, но там не приводятся подробности.

10 января на таврическом направлении украинские военные тоже поразили российский катер. Это произошло на Днепре в районе острова Белогрудый (недалеко от Голой Пристани Херсонской области).