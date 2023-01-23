ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы обороны поразили катер оккупантов при попытке высадки ДРГ на остров на Днепре – ОК "Юг"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Российская ДРГ пыталась высадиться на один из потемкинских островов на Днепре, сообщили в ОК "Юг"
Российская ДРГ пыталась высадиться на один из потемкинских островов на Днепре, сообщили в ОК "Юг"
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Силы обороны Украины поразили катер российских оккупантов на Днепре, сообщило оперативное командование "Юг" 23 января.

"При попытке вражеской ДРГ высадиться на один из так называемых потемкинских островов на Днепре силы обороны поразили легкомоторный гражданский катер, который оккупанты присвоили и обустроили для военных целей. Оккупанты никак не поймут, что все, что они оборудуют под "русский военный корабль", украинские бойцы отправят единственным известным всем курсом", – сообщили в командовании и отметили в публикации пресс-центр сил обороны таврического направления. 

https://www.facebook.com/okPivden/posts/pfbid0PGiWBMPtwwSSzZ2pU3VvqP4FVitB8hHoFYn4niEvRw5wgm5BEBhEBgnKRRCwyvfVl

О том, что за последние сутки был ликвидирован российский катер, говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, но там не приводятся подробности. 

10 января на таврическом направлении украинские военные тоже поразили российский катерЭто произошло на Днепре в районе острова Белогрудый (недалеко от Голой Пристани Херсонской области). 

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля 2022 года ВСУ уничтожили 18 кораблей и катеров РФ, 3150 танков, 6276 боевых бронированных машин и много другой техники. Потери личного состава армии РФ – 121 480 человек.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, военные, диверсанты, катер, остров
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Топовая женщина, чистый класс". 56-летняя Хайек обнародовала подборку своих фото
"Топовая женщина, чистый класс". 56-летняя Хайек обнародовала подборку своих фото
49-летняя Клум вышла в свет в ботфортах и колготках в сетку. Фото
49-летняя Клум вышла в свет в ботфортах и колготках в сетку. Фото
Никитюк показала, как выглядит в бюстгальтере и лосинах
Никитюк показала, как выглядит в бюстгальтере и лосинах
"Готовлюсь к чему-то очень уязвимому". Мика Ньютон с вуалью на лице сообщила о новом периоде в своей жизни
"Готовлюсь к чему-то очень уязвимому". Мика Ньютон с вуалью на лице сообщила о новом периоде в своей жизни
Plus size модель Грэм в боди сделала селфи во время совместной тренировки с мужем. В сети обсуждают выражение его лица
Plus size модель Грэм в боди сделала селфи во время совместной тренировки с мужем. В сети обсуждают выражение его лица
21-летняя парамедик Пташка с "Азовстали": Я уже ни семьи, ни детей не хочу. Так уже сложилось
21-летняя парамедик Пташка с "Азовстали": Я уже ни семьи, ни детей не хочу. Так уже сложилось
Сопонару обнародовала фото в свитере, без брюк или юбки, показав ноги и ступни крупным планом
Сопонару обнародовала фото в свитере, без брюк или юбки, показав ноги и ступни крупным планом
Каменских показала, как молится ночью
Каменских показала, как молится ночью
"Муж еще пожалеет", "Решила показать, кого он потерял". 24-летняя Квиткова после расставания с 35-летним мужем снялась в платье без белья
"Муж еще пожалеет", "Решила показать, кого он потерял". 24-летняя Квиткова после расставания с 35-летним мужем снялась в платье без белья
"Укрзалізниця" подарила Джонсону фирменную шапку – сине-белую с желтым помпоном. Фото
"Укрзалізниця" подарила Джонсону фирменную шапку – сине-белую с желтым помпоном. Фото
Шоптенко показала, как проходили съемки вальса в Киеве для индийского блокбастера "Вставай. Рычи. Протестуй". Видео
Шоптенко показала, как проходили съемки вальса в Киеве для индийского блокбастера "Вставай. Рычи. Протестуй". Видео
  "Получаются вкусные, мягкие, влажные". Простой и бюджетный рецепт кексов на кефире
  "Получаются вкусные, мягкие, влажные". Простой и бюджетный рецепт кексов на кефире
Бейонсе на своем концерте в Дубае появилась в наряде от украинского дизайнера. Фото, видео
Бейонсе на своем концерте в Дубае появилась в наряде от украинского дизайнера. Фото, видео
Избранница Топольского заявила, что он хотел от нее ухаживаний и требовал подарков. Герой "Холостяка" отреагировал
Избранница Топольского заявила, что он хотел от нее ухаживаний и требовал подарков. Герой "Холостяка" отреагировал
35-летний Добрынин публично отреагировал на заявление 24-летней Квитковой о причинах их расставания
35-летний Добрынин публично отреагировал на заявление 24-летней Квитковой о причинах их расставания
Буданов – Гослинг, Подоляк – Круз, Зеленская – Сейфрид. В сети устроили кастинг знаменитостей на роли украинских политиков
Буданов – Гослинг, Подоляк – Круз, Зеленская – Сейфрид. В сети устроили кастинг знаменитостей на роли украинских политиков
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как быстро приготовить торт "Наполеон" без выпечки, когда нет света. Рецепт от украинского кулинарного блогера (38390)
2
"Мне хотелось сперва пройти этот период, чтобы начать говорить". Квиткова на фоне слухов о расставании с Добрыниным сделала заявление (37501)
3
Буданов – Гослинг, Подоляк – Круз, Зеленская – Сейфрид. В сети устроили кастинг знаменитостей на роли украинских политиков (28601)
4
"Боже, это вау", "Куколка, не налюбоваться". Ефросинина восхитила сеть новой фотосессией (26282)
5
35-летний Добрынин публично отреагировал на заявление 24-летней Квитковой о причинах их расставания (25888)
6
Вакарчук рассказал о последнем сообщении, которое получил от Монастырского (25483)
7
Побывавший на Луне 93-летний астронавт Олдрин женился в четвертый раз. Невеста моложе его на 30 лет. Фото (19719)
8
Квиткова заявила о расставании с Добрыниним и назвала причину (19046)
 
 
 
 