Силы обороны поразили катер оккупантов при попытке высадки ДРГ на остров на Днепре – ОК "Юг"

"При попытке вражеской ДРГ высадиться на один из так называемых потемкинских островов на Днепре силы обороны поразили легкомоторный гражданский катер, который оккупанты присвоили и обустроили для военных целей. Оккупанты никак не поймут, что все, что они оборудуют под "русский военный корабль", украинские бойцы отправят единственным известным всем курсом", – сообщили в командовании и отметили в публикации пресс-центр сил обороны таврического направления.
О том, что за последние сутки был ликвидирован российский катер, говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, но там не приводятся подробности.
10 января на таврическом направлении украинские военные тоже поразили российский катер. Это произошло на Днепре в районе острова Белогрудый (недалеко от Голой Пристани Херсонской области).
По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля 2022 года ВСУ уничтожили 18 кораблей и катеров РФ, 3150 танков, 6276 боевых бронированных машин и много другой техники. Потери личного состава армии РФ – 121 480 человек.