В армии морских дронов появился беспилотник "Блискавка", названный в честь читателей одноименного Viber-канала

"Подписчики интернет-издания "Блискавка" завершили новогодний сбор на морской дрон! Название было выбрано одноименное и символическое. Спасибо всем, кто присоединился к сбору и сделал Украине такой подарок под елку", – говорится в сообщении.

Контекст:

Как сообщало 11 ноября Минцифры, Украина создает первый в мире флот морских дронов. Главная задача морских дронов – защитить акватории украинских морей и мирные города от крылатых ракет, которые российские войска запускают с кораблей. В общей сложности планируется приобрести 100 морских дронов. Стоимость одного – 10 млн грн.

"Блискавка" – наиболее популярный новостной Viber-канал Украины с аудиторией почти 4 млн читателей.