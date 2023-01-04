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В армии морских дронов появился беспилотник "Блискавка", названный в честь читателей одноименного Viber-канала

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Украина создает первый в мире флот морских дронов
Украина создает первый в мире флот морских дронов
Фото: UNITED24 / Telegram

Подписчики Viber-канала и Telegram-канала "Блискавка" собрали более 10 млн грн на морской дрон, в украинском флоте безэкипажных ударных катеров появился еще один дрон с символическим названием "Блискавка". Об этом сообщил в Facebook государственный фонд United24.

"Подписчики интернет-издания "Блискавка" завершили новогодний сбор на морской дрон! Название было выбрано одноименное и символическое. Спасибо всем, кто присоединился к сбору и сделал Украине такой подарок под елку", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/u24.gov.ua/videos/5840010602732453/

Контекст:

Как сообщало 11 ноября Минцифры, Украина создает первый в мире флот морских дронов. Главная задача морских дронов – защитить акватории украинских морей и мирные города от крылатых ракет, которые российские войска запускают с кораблей. В общей сложности планируется приобрести 100 морских дронов. Стоимость одного – 10 млн грн.

"Блискавка" – наиболее популярный новостной Viber-канал Украины с аудиторией почти 4 млн читателей.

Теги: флот, беспилотники, деньги, катер, война России против Украины, Viber
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