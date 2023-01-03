Кабмин упростил ввоз в Украину гражданских беспилотников

Теперь для оформления беспилотников нужно будет только подать письменную или электронную декларацию. Никаких лицензий и квот не будет, так же не нужно будет оформлять гарантийные письма.
Такие беспилотники должны быть оформлены в качестве гуманитарной помощи от доноров. Эти правила будут действовать на период военного положения.
Вопрос с ввозом в Украину гражданских беспилотников, которые активно применяются на фронте, еще в декабре подняла руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская.
В колонке для "Украинской правды" она написала, что Госслужба экспортного контроля фактически закрыла рынок дронов в Украине. Из-за того, что государство считает их товарами двойного назначение, для их ввоза необходимо было собирать большое количество документов, что существенно замедляло передачу беспилотников на фронт. Берлинская обращалась в ГСЭК для решения этого вопроса, но это не дало никакого результата.
В итоге Берлинская создала обращения к украинским властям с призывом разблокировать рынок дронов.