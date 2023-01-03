Кабмин упростил ввоз в Украину гражданских беспилотников

Теперь для оформления беспилотников нужно будет только подать письменную или электронную декларацию Фото: depositphotos.com

Теперь для оформления беспилотников нужно будет только подать письменную или электронную декларацию. Никаких лицензий и квот не будет, так же не нужно будет оформлять гарантийные письма.

Такие беспилотники должны быть оформлены в качестве гуманитарной помощи от доноров. Эти правила будут действовать на период военного положения.