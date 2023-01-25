Украинская разведка показала результаты рейда спецназа в тыл оккупантов под Новой Каховкой

"В ночь с 23-го на 24 января группа специального назначения ГУР МО при участии Вооруженных сил Украины провела разведывательный рейд в тыл оккупантов. Предварительно, благодаря сотрудничеству с местными партизанами и при помощи специальных технических средств разведчики установили точное местонахождение передового пункта управления рашистов", – сказано в сообщении.

Отмечается, что несмотря на плотное минирование береговой линии и установленные оккупантами фортификационные сооружения, группа переправилась через реку и высадилась на левом берегу Днепра.

"Вступив в бой с врагом, разведчики гранатометными выстрелами уничтожили здание, в котором находился командный пункт. Восприняв высадку как попытку прорыва линии обороны, рашисты сразу привлекли боевые резервы – подразделение сил специальных операций, авиацию и бронетехнику", – рассказали в ГУР МО.

Благодаря действиям противника, украинская разведка получила исчерпывающие данные по количеству, составу и местам расположения вражеских резервов, сообщается в отчете о рейде..

"В ходе боя враг понес существенные потери. Наши бойцы уничтожили по меньшей мере 12 оккупантов, [бронетранспортер] БТР 82А и захватили пленного. Выполнив задание, группа вернулась на правый берег Днепра", – подытожили в ГУР МО.