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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская разведка показала результаты рейда спецназа в тыл оккупантов под Новой Каховкой

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Спецназ ГУР рассказал о результатах рейда в район временно оккупированной Новой Каховки
Спецназ ГУР рассказал о результатах рейда в район временно оккупированной Новой Каховки
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (иллюстративное)

Украинская военная разведка при поддержке ВСУ провела ночной рейд в районе временно оккупированной Новой Каховки Херсонской области, сообщило 24 января в Telegram Главное управление разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины.

"В ночь с 23-го на 24 января группа специального назначения ГУР МО при участии Вооруженных сил Украины провела разведывательный рейд в тыл оккупантов. Предварительно, благодаря сотрудничеству с местными партизанами и при помощи специальных технических средств разведчики установили точное местонахождение передового пункта управления рашистов", – сказано в сообщении.

Отмечается, что несмотря на плотное минирование береговой линии и установленные оккупантами фортификационные сооружения, группа переправилась через реку и высадилась на левом берегу Днепра.

"Вступив в бой с врагом, разведчики гранатометными выстрелами уничтожили здание, в котором находился командный пункт. Восприняв высадку как попытку прорыва линии обороны, рашисты сразу привлекли боевые резервы – подразделение сил специальных операций, авиацию и бронетехнику",  рассказали в ГУР МО.

Благодаря действиям противника, украинская разведка получила исчерпывающие данные по количеству, составу и местам расположения вражеских резервов, сообщается в отчете о рейде..

"В ходе боя враг понес существенные потери. Наши бойцы уничтожили по меньшей мере 12 оккупантов, [бронетранспортер] БТР 82А и захватили пленного. Выполнив задание, группа вернулась на правый берег Днепра", – подытожили в ГУР МО.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в Херсон. 12 ноября стало известно, что туда вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

По оценке Пентагона, на левобережной части Херсонской области находятся десятки тысяч российских оккупантов.

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