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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Фейгин: Думаю, попытка нового наступления РФ будет

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Фейгин: Невозможно захватить всю Украину. Значит, эффект только один ожидается: что они типа этим большим наступлением заставят Украину пойти на переговоры
Фейгин: Невозможно захватить всю Украину. Значит, эффект только один ожидается: что они типа этим большим наступлением заставят Украину пойти на переговоры
Фото: Иван Белецкий / Facebook

Президент РФ Владимир Путин вернул к руководству военными действиями в Украине генерала Валерия Герасимова и собирается повторить глобальное наступление начала полномасштабной войны, считает российский юрист и блогер Марк Фейгин. Об этом он сказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Журналистка спросила, будет ли Россия снова пытаться массово наступать.

"Я думаю, да. Попытка такая будет предпринята. И смотрите как: ведь он не случайно вернулся к концепции генерала Герасимова. Потому что начинал-то операцию 24 февраля 2022 года именно Герасимов. Он вернулся: отмотал туда же, где и был. И тогда это не принесло эффекта. Мы знаем, чем все закончилось. Да? И наступление с трех сторон... Там больше даже получилось. Там фактически пять направлений было. Там и из Беларуси, и на Харьков, Сумы, Чернигов, и на Донбассе, и со стороны Крыма, на левый берег – если вы помните, как быстро занятие шло территорий..." – сказал Фейгин.

По его мнению, теперь россияне хотят повторить "приблизительно то же самое" и рассчитывают вернуть те территории, которые ВСУ деоккупировали за 11 месяцев.

"Ну, может быть, насколько у них хватает сил и средств, они это будут делать. Но я еще раз повторяю: это бесполезно. Это невозможно. Украина имеет такую поддержку союзников и столь серьезную решимость... Невозможно захватить всю Украину. Значит, эффект только один ожидается: что они типа этим большим наступлением заставят Украину пойти на переговоры", – предположил блогер.

Он отметил, что, возможно, россияне также снова попытаются наступать из Беларуси, чтобы сильнее втянуть в войну называющего себя президентом Александра Лукашенко.

"Еще что-то предпримут... Но это же не даст этого эффекта. Вы не возьмете Киев. Киев не взять. Если вы не берете Киев – зачем эти трупы, зачем это все? Поэтому цель, наверное, – заставить пойти на переговоры", – подытожил Фейгин.

Фейгин: Когда-нибудь мы узнаем, что смотрел Путин. Мне кажется, он ограничился Pornhub или чем-нибудь подобным, да еще и жесткий, не софт-вариант. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube


Контекст:

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в декабре 2022 года предположил, что эскалация боевых действий может произойти в феврале

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".

"Весна – лучший период для возобновления наступления для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы его начать, и мы, конечно, должны быть готовы к началу", – говорил министр обороны Украины Алексей Резников в середине февраля. 

В то же время в Пентагоне 19 января сообщали, что не наблюдают признаков создания новых российских наступательных группировок. "Сейчас лично я не вижу, чтобы готовилось большое российское наступление. Но будем и дальше наблюдать", – сказал спикер Объединенного комитета начальников штабов США полковник Дэйв Батлер.

27 января Bloomberg со ссылкой на источники среди российских чиновников в Кремле сообщило, что президент РФ Владимир Путин планирует новое наступление в Украине и готовится к многолетней войне.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов считает, что Россия может начать новое наступление в период до 24 февраля.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Киев, Беларусь, Александр Лукашенко, оккупация, Марк Фейгин, наступление, война России против Украины, Валерий Герасимов
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