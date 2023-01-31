Фейгин: Думаю, попытка нового наступления РФ будет

Фейгин: Невозможно захватить всю Украину. Значит, эффект только один ожидается: что они типа этим большим наступлением заставят Украину пойти на переговоры Фото: Иван Белецкий / Facebook

Журналистка спросила, будет ли Россия снова пытаться массово наступать.

"Я думаю, да. Попытка такая будет предпринята. И смотрите как: ведь он не случайно вернулся к концепции генерала Герасимова. Потому что начинал-то операцию 24 февраля 2022 года именно Герасимов. Он вернулся: отмотал туда же, где и был. И тогда это не принесло эффекта. Мы знаем, чем все закончилось. Да? И наступление с трех сторон... Там больше даже получилось. Там фактически пять направлений было. Там и из Беларуси, и на Харьков, Сумы, Чернигов, и на Донбассе, и со стороны Крыма, на левый берег – если вы помните, как быстро занятие шло территорий..." – сказал Фейгин.

По его мнению, теперь россияне хотят повторить "приблизительно то же самое" и рассчитывают вернуть те территории, которые ВСУ деоккупировали за 11 месяцев.

"Ну, может быть, насколько у них хватает сил и средств, они это будут делать. Но я еще раз повторяю: это бесполезно. Это невозможно. Украина имеет такую поддержку союзников и столь серьезную решимость... Невозможно захватить всю Украину. Значит, эффект только один ожидается: что они типа этим большим наступлением заставят Украину пойти на переговоры", – предположил блогер.

Он отметил, что, возможно, россияне также снова попытаются наступать из Беларуси, чтобы сильнее втянуть в войну называющего себя президентом Александра Лукашенко.

"Еще что-то предпримут... Но это же не даст этого эффекта. Вы не возьмете Киев. Киев не взять. Если вы не берете Киев – зачем эти трупы, зачем это все? Поэтому цель, наверное, – заставить пойти на переговоры", – подытожил Фейгин.

Фейгин: Когда-нибудь мы узнаем, что смотрел Путин. Мне кажется, он ограничился Pornhub или чем-нибудь подобным, да еще и жесткий, не софт-вариант. Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube



