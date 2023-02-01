Зеленский: Враг пытается получить сейчас хотя бы что-то, чтобы на годовщину вторжения показать якобы наличие каких-либо шансов у России

Президент отметил, что провел несколько оперативных совещаний с военными.

"Фиксируется определенное увеличение наступательных действий оккупантов на фронте – на востоке нашей страны. Ситуация ужесточается. Благодарю всех наших воинов, которые готовы к этому и демонстрируют нужную Украине стойкость. Мы стойко прошли все это время – от февраля до февраля. Враг пытается получить сейчас хотя бы что-то, чтобы на годовщину вторжения показать якобы наличие каких-либо шансов у России", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что в таких условиях надо быть "особенно объединенными, особенно сосредоточенными на государственных интересах и, как следствие, особенно устойчивыми".

"Уверен, что такими и будем", – заявил президента.