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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Хотят нашей кровью вернуть себе землю". Данилов раскритиковал идею Зурабишвили привязать деоккупацию Грузии к мирному соглашению по Украине

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Данилов напомнил грузинским властям об их пассивности в оказании помощи Украине и об издевательствах над украинским гражданином Саакашвили
Данилов напомнил грузинским властям об их пассивности в оказании помощи Украине и об издевательствах над украинским гражданином Саакашвили
Фото: rnbo.gov.ua

Власти Грузии ценой крови украинского народа хочет вернуть себе оккупированные Россией территории, издеваясь при этом над гражданином Украины, экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Об этом 1 февраля заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона, который транслировал канал "Рада".

"Сегодня я услышал заявление президента Грузии, которая считает, что мы будем подписывать с Россией какие-то мирные соглашения. Что-то там намечтала себе, что мы должны включить туда ту часть Грузии, которую оккупировала Россия в 2008 году. Но, когда я, выступая в марте, говорил братьям-грузинам, что давайте помогайте и будем вместе работать, то Грузия в лице этих же лиц отмолчалась, еще и сделала замечание, что я лезу в их дела. А теперь хочет прицепиться к нашей победе и считает, что так нужно", – высказался он.

Секретарь СНБО предложил грузинским властям для начала отпустить Саакашвили в Украину.

"Может так и нужно, но надо по-человечески относиться к нашим гражданам. Хочу напомнить, что гражданин нашей страны Саакашвили находится в тюрьме, и имели бы хоть какое-то уважение не издеваться, а отпустить нашего гражданина в Киев", – заявил он.

При этом Данилов добавил, что "не знает, в каком мире" живут власти Грузии.

"С одной стороны они хотят нашей кровью вернуть себе землю, а с другой стороны они издеваются над нашими гражданами. Это недопустимо просто", – подытожил секретарь СНБО.

Зурабишвили заявила 1 февраля агентству Bloomberg, что деоккупация грузинских территорий, захваченных Россией, должна произойти в рамках мирных договоренностей, которые могут быть достигнуты в рамках завершения войны РФ против Украины. По ее словам, Запад "совершит еще одну большую ошибку", если "в рамках условий капитуляции" не потребует от России полного вывода ее войск.
Заявление Зурабишвили было обнародовано спустя некоторое время после того, как президент Украины Владимир Зеленский 1 февраля заявил, что грузинские власти "пытают и убивают" Саакашвили.
Контекст:

Абхазия и Южная Осетия, согласно грузинскому законодательству, – оккупированные Российской Федерацией территории Грузии. 

8–12 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Российские войска совместно с южноосетинскими и абхазскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии.

В августе 2022 года в МИД Грузии заявили, что после 14 лет оккупации Россия не выполняет достигнутое при посредничестве ЕС соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, а также расширяет свой незаконный контроль в оккупированных регионах, продолжает их милитаризовать и активно предпринимает шаги для их фактической аннексии.

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