"Хотят нашей кровью вернуть себе землю". Данилов раскритиковал идею Зурабишвили привязать деоккупацию Грузии к мирному соглашению по Украине

Данилов напомнил грузинским властям об их пассивности в оказании помощи Украине и об издевательствах над украинским гражданином Саакашвили Фото: rnbo.gov.ua

"Сегодня я услышал заявление президента Грузии, которая считает, что мы будем подписывать с Россией какие-то мирные соглашения. Что-то там намечтала себе, что мы должны включить туда ту часть Грузии, которую оккупировала Россия в 2008 году. Но, когда я, выступая в марте, говорил братьям-грузинам, что давайте помогайте и будем вместе работать, то Грузия в лице этих же лиц отмолчалась, еще и сделала замечание, что я лезу в их дела. А теперь хочет прицепиться к нашей победе и считает, что так нужно", – высказался он.

Секретарь СНБО предложил грузинским властям для начала отпустить Саакашвили в Украину. "Может так и нужно, но надо по-человечески относиться к нашим гражданам. Хочу напомнить, что гражданин нашей страны Саакашвили находится в тюрьме, и имели бы хоть какое-то уважение не издеваться, а отпустить нашего гражданина в Киев", – заявил он. При этом Данилов добавил, что "не знает, в каком мире" живут власти Грузии. "С одной стороны они хотят нашей кровью вернуть себе землю, а с другой стороны они издеваются над нашими гражданами. Это недопустимо просто", – подытожил секретарь СНБО.

Зурабишвили заявила 1 февраля агентству Bloomberg, что деоккупация грузинских территорий, захваченных Россией , должна произойти в рамках мирных договоренностей, которые могут быть достигнуты в рамках завершения войны РФ против Украины. По ее словам, Запад "совершит еще одну большую ошибку", если "в рамках условий капитуляции" не потребует от России полного вывода ее войск.

Заявление Зурабишвили было обнародовано спустя некоторое время после того, как президент Украины Владимир Зеленский 1 февраля заявил, что грузинские власти "пытают и убивают" Саакашвили