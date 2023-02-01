Зурабишвили считает, что Россия должна вернуть Абхазию и Южную Осетию в рамках мирного соглашения по Украине

Зурабишвили считает, что Россия почти проиграла в Украине Фото: ЕРА

Глава государства считает, что Россия должна "выучить, где ее границы", и отказаться от почти 15-летней оккупации территории Грузии (Абхазии и Северной Осетии).

Зурабишвили подчеркнула, что в ходе переговоров о мире "вопросы Грузии должны быть на столе" также, и РФ должна отступить со всех оккупированных ей территорий.

Президент Грузии заявила, что "Россия уже практически проиграла сражения" против Украины, "если не всю войну".

По ее словам, Запад "совершит еще одну большую ошибку", если "в рамках условий капитуляции" не потребует от России полного вывода ее войск.