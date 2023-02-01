Зурабишвили считает, что Россия должна вернуть Абхазию и Южную Осетию в рамках мирного соглашения по Украине

Глава государства считает, что Россия должна "выучить, где ее границы", и отказаться от почти 15-летней оккупации территории Грузии (Абхазии и Северной Осетии).
Зурабишвили подчеркнула, что в ходе переговоров о мире "вопросы Грузии должны быть на столе" также, и РФ должна отступить со всех оккупированных ей территорий.
Президент Грузии заявила, что "Россия уже практически проиграла сражения" против Украины, "если не всю войну".
По ее словам, Запад "совершит еще одну большую ошибку", если "в рамках условий капитуляции" не потребует от России полного вывода ее войск.
Абхазия и Южная Осетия, согласно грузинскому законодательству, – оккупированные Российской Федерацией территории Грузии.
8–12 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Российские войска совместно с южноосетинскими и абхазскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии.
В августе 2022 года в МИД Грузии заявили, что после 14 лет оккупации Россия не выполняет достигнутое при посредничестве ЕС соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, а также расширяет свой незаконный контроль в оккупированных регионах, продолжает их милитаризовать и активно предпринимает шаги для их фактической аннексии.