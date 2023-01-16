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The New York Times: Грузия – потенциальная лазейка для обхода Россией санкций

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Турецкий и российский бизнес используют Грузию как транзитную страну
Турецкий и российский бизнес используют Грузию как транзитную страну
Фото: mia.gov.ge

После введения международных санкций против России за вторжение в Украину "удобным логистическим каналом" для нее стала Грузия. Об этом пишет The New York Times.

Импорт через Грузию и соседние Армению и Азербайджан помог России пережить уже почти год после объявления войны, и экономика РФ сократилась всего на 3%.

Грузия предлагает самый быстрый сухопутный маршрут в Турцию, которая стала одним из основных каналов торговых связей России с Западом: за первые шесть месяцев 2022 года объем транзита грузов между Анкарой и Москвой увеличился в три раза, и большая их часть прошла по грузинским дорогам, говорится в статье.

По данным Федеральной таможенной службы России, на которые ссылается издание, в декабре 2022 года средняя очередь грузовиков, ожидающих пересечения границы с Грузией, была более чем в два раза длиннее, чем годом ранее.

"Невозможно сказать, какая часть европейских грузов, пересекающих Грузию, попадает под санкции ЕС. Но то, что эта страна стала ключевым звеном в торговле с Россией, подчеркивает потенциальную лазейку в санкционной политике Евросоюза", – пишет автор публикации.

The New York Times отмечает, что правительство Грузии настаивает на том, что оно строго соблюдает западные санкции и что многие грузы были отклонены. Но оппозиция говорит, что товары и деньги проходят практически беспрепятственно.

По мнению главы российской рыночной консалтинговой компании InfoLine Ивана Федякова, грузинский маршрут помог РФ решить проблему нехватки европейских запчастей и сырья для заводов. Например, Россия производит много чая, но импортирует фильтровальную бумагу, используемую в чайных пакетиках. В апреле ЕС запретил экспорт этой бумаги в РФ, и российские фабрики нашли альтернативу в Китае и Турции, а маршрут через Грузию помог фабрикам решить проблему и остаться на плаву, сказал Федяков.

Александр Давитидзе, глава Ассоциации экспедиторов Грузии, сказал, как отмечает The New York Times, что члены его группы не работают с грузами, попавшими под российское эмбарго. Но более мелкие компании, возможно, захотят это сделать. Вскоре после вторжения, заявил Давитидзе, он начал получать по электронной почте письма от российских компаний и частных лиц с просьбой помочь доставить различные товары в Россию.

"Сейчас я их почти не получаю. Это означает, что они либо нашли [другие] компании, либо основали свои собственные", – добавил он.

Экономическое сотрудничество с Россией, которая оккупировала в 2008 году пятую часть территории Грузии, возмущает многих грузин, но бизнес и правительство проявляют лояльность.

"Когда у вас нет сильной политической позиции, в большинстве случаев бизнес всегда ищет прибыль. И мы не сопротивляемся", – добавил старший юрист крупнейшего в стране банка TBC Capital Георгий Мжаванадзе.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину официальный Тбилиси заявлял о "полной и абсолютной политической поддержке Украины", но отказал предоставлять Киеву оружие, чтобы не стать "стороной войны"

25 февраля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что Грузия не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада, введенным против России после начала войны РФ против Украины. Он также исключил, что полетит в Киев, чтобы выразить поддержку украинскому народу.

1 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил об отзыве украинского посла в Грузии Игоря Долгова  из-за позиции властей страны в отношении вторжения РФ в Украину. 23 апреля он сказал, что Украина вернет посла "в дружественную Грузию", как только почувствует поддержку со стороны лидеров грузинской власти.

Теги: Россия, Турция, Грузия, санкции, экспорт, транзит, эмбарго, война России против Украины
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