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Вице-премьер Грузии заявила, что Тбилиси не будет оказывать оборонную помощь Киеву, но надеется, что война закончится победой Украины

Грузия "прошла через слишком много войн", отметила Цулукиани
Грузия "прошла через слишком много войн", отметила Цулукиани
Фото: წულუკიანი თეა (Tsouloukiani Thea) / Facebook

Грузия не будет оказывать военную помощь Украине. Об этом 14 января заявила вице-премьер страны Тея Цулукиани, ее цитирует грузинский "Первый канал".

По ее словам, "правительство не допустит, чтобы государство Грузия было вовлечено в военное противостояние".

Цулукиани добавила, что речь идет о передаче такого вооружения, которое Грузия приобрела, но это "всего лишь деталь".

Как отметила вице-премьер, Грузия "прошла через слишком много войн", не допустить их – ответственность правительства за будущее страны.

В то же время Цулукиани выразила надежду, что "война в Украине скоро закончится и закончится победой Украинского государства и народа".

9 января в статье для "Европейской правды" поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что весной 2022 года, после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Тбилиси отказался вернуть Киеву переданные Грузии "Буки". 10 января минобороны Грузии заявило, что оружие было не передано, а куплено.

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили назвал отказ официального Тбилиси передать Украине "Буки" "предательством", которое "останется тяжелым пятном в истории грузинско-украинских отношений".

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину официальный Тбилиси заявлял, что не будет предоставлять Киеву оружие, чтобы не стать "стороной войны". При этом правящая партия "Грузинская мечта" говорила о полной и абсолютной политической поддержке Украины в связи с войной.

25 февраля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что Грузия не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада, введенным против России после начала войны РФ против Украины. Он также исключил, что полетит в Киев, чтобы выразить поддержку украинскому народу.

1 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил об отзыве украинского посла в Грузии Игоря Долгова  из-за позиции властей страны в отношении вторжения РФ в Украину. 23 апреля он сказал, что Украина вернет посла "в дружественную Грузию", как только почувствует поддержку со стороны лидеров грузинской власти.

По информации портала "Новости-Грузия", на стороне Украины воюют до 1500 грузинских бойцов. Часть их проживала в Украине, часть приехала туда после начала полномасштабной войны в качестве добровольцев. 

Теги: Украина, Грузия, правительство, военная помощь, Тбилиси, война России против Украины, Теа Цулукиани, вице-премьер
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