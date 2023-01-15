Вице-премьер Грузии заявила, что Тбилиси не будет оказывать оборонную помощь Киеву, но надеется, что война закончится победой Украины

Грузия "прошла через слишком много войн", отметила Цулукиани Фото: წულუკიანი თეა (Tsouloukiani Thea) / Facebook

По ее словам, "правительство не допустит, чтобы государство Грузия было вовлечено в военное противостояние".

Цулукиани добавила, что речь идет о передаче такого вооружения, которое Грузия приобрела, но это "всего лишь деталь".

Как отметила вице-премьер, Грузия "прошла через слишком много войн", не допустить их – ответственность правительства за будущее страны.

В то же время Цулукиани выразила надежду, что "война в Украине скоро закончится и закончится победой Украинского государства и народа".

9 января в статье для "Европейской правды" поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что весной 2022 года, после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Тбилиси отказался вернуть Киеву переданные Грузии "Буки". 10 января минобороны Грузии заявило, что оружие было не передано, а куплено.

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили назвал отказ официального Тбилиси передать Украине "Буки" "предательством", которое "останется тяжелым пятном в истории грузинско-украинских отношений".