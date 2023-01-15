Вице-премьер Грузии заявила, что Тбилиси не будет оказывать оборонную помощь Киеву, но надеется, что война закончится победой Украины

По ее словам, "правительство не допустит, чтобы государство Грузия было вовлечено в военное противостояние".
Цулукиани добавила, что речь идет о передаче такого вооружения, которое Грузия приобрела, но это "всего лишь деталь".
Как отметила вице-премьер, Грузия "прошла через слишком много войн", не допустить их – ответственность правительства за будущее страны.
В то же время Цулукиани выразила надежду, что "война в Украине скоро закончится и закончится победой Украинского государства и народа".
9 января в статье для "Европейской правды" поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что весной 2022 года, после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Тбилиси отказался вернуть Киеву переданные Грузии "Буки". 10 января минобороны Грузии заявило, что оружие было не передано, а куплено.
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили назвал отказ официального Тбилиси передать Украине "Буки" "предательством", которое "останется тяжелым пятном в истории грузинско-украинских отношений".
С начала полномасштабного вторжения России в Украину официальный Тбилиси заявлял, что не будет предоставлять Киеву оружие, чтобы не стать "стороной войны". При этом правящая партия "Грузинская мечта" говорила о полной и абсолютной политической поддержке Украины в связи с войной.
25 февраля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что Грузия не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада, введенным против России после начала войны РФ против Украины. Он также исключил, что полетит в Киев, чтобы выразить поддержку украинскому народу.
1 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил об отзыве украинского посла в Грузии Игоря Долгова из-за позиции властей страны в отношении вторжения РФ в Украину. 23 апреля он сказал, что Украина вернет посла "в дружественную Грузию", как только почувствует поддержку со стороны лидеров грузинской власти.
По информации портала "Новости-Грузия", на стороне Украины воюют до 1500 грузинских бойцов. Часть их проживала в Украине, часть приехала туда после начала полномасштабной войны в качестве добровольцев.