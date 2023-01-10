Минобороны Грузии заявило, что купило у Украины ЗРК "Бук" за миллионы долларов и не обязано их возвращать

Министерство обороны Грузии 10 января заявило, что оружие было не передано, а куплено.

"Создается впечатление, что Украина безвозмездно передала Грузии ЗРК "Бук", что не соответствует действительности. Министерство обороны получило их в 2007 году в рамках многомиллионной закупки. Это было сделано по секретному соглашению, подробности которого мы не можем разглашать", – написали в минобороны.

Там отметили, что американские противотанковые комплексы Javelin, которые Украина также запрашивала у Грузии, были оплачены "десятками миллионов долларов". Касьянов утверждал, что США были согласны, чтобы Грузия передала их украинской армии, и взамен обещали поставить новые.

Оборонное ведомство Грузии добавило, что "твердо продолжает оказывать гуманитарную и политическую поддержку Украине исходя из имеющихся у нее возможностей". Что касается передачи вооружений или техники двойного назначения, то правительство Грузии "неоднократно озвучивало четкую позицию по этому вопросу", говорится в заявлении.



