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Минобороны Грузии заявило, что купило у Украины ЗРК "Бук" за миллионы долларов и не обязано их возвращать

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Оружие получено в результате многомиллионной сделки, говорят в Тбилиси
Оружие получено в результате многомиллионной сделки, говорят в Тбилиси
Фото: ЕРА

Власти Грузии ответили на заявление поверенного в делах Украины Андрея Касьянова о том, что Тбилиси отказался помочь Киеву оружием в начале войны. 9 ноября в статье для "Европейской правды" Касьянов заявил, что весной 2022 года Тбилиси отказался вернуть Киеву поставленные ему в 2008 году зенитно-ракетные комплексы "Бук".

Министерство обороны Грузии 10 января заявило, что оружие было не передано, а куплено.

"Создается впечатление, что Украина безвозмездно передала Грузии ЗРК "Бук", что не соответствует действительности. Министерство обороны получило их в 2007 году в рамках многомиллионной закупки. Это было сделано по секретному соглашению, подробности которого мы не можем разглашать", – написали в минобороны.

Там отметили, что американские противотанковые комплексы Javelin, которые Украина также запрашивала у Грузии, были оплачены "десятками миллионов долларов". Касьянов утверждал, что США были согласны, чтобы Грузия передала их украинской армии, и взамен обещали поставить новые.

Оборонное ведомство Грузии добавило, что "твердо продолжает оказывать гуманитарную и политическую поддержку Украине исходя из имеющихся у нее возможностей". Что касается передачи вооружений или техники двойного назначения, то правительство Грузии "неоднократно озвучивало четкую позицию по этому вопросу", говорится в заявлении.

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Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину официальный Тбилиси заявлял, что не будет предоставлять Киеву оружие, чтобы не стать "стороной войны". При этом правящая партия "Грузинская мечта" говорила о полной и абсолютной политической поддержке Украины в связи с войной.

По информации портала "Новости-Грузия", на стороне Украины воюют до 1500 грузинских бойцов. Часть их проживала в Украине, часть приехала туда после начала полномасштабной войны в качестве добровольцев. 

Теги: Грузия, военная техника, военная помощь, Бук, Минобороны, война России против Украины, Javelin
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