Грузия выполнила только половину рекомендаций Совета Европы по борьбе с коррупцией, необходимых для кандидатства – отчет GRECO

Из 16 рекомендаций, которые Грузию обязали выполнить, к настоящему времени выполнены восемь, шесть выполнены частично, а две остались без прогресса.
GRECO одобрил усиление антикоррупционных мер в отношении судей и прокуроров, которым Грузия ужесточила ответственность за нарушения в декларации о доходах и незаконное обогащение.
Одновременно представители СЕ констатируют отсутствие улучшений в процедурах выбора без конкурса судей Апелляционного суда, также не решены процедурные моменты, позволяющие блокировать работу Высшего совета юстиции.
В докладе отмечается, что официальный Тбилиси по-прежнему не принял меры относительно членов парламента. GRECO требует обеспечить прозрачность при создании законов путем консультаций с общественностью.
Кроме того, у европейских экспертов остаются серьезные вопросы к соблюдению этики в парламенте Грузии и выполнению закона при конфликте интересов у депутатов.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове. Грузия такой рекомендации не получила, но ЕК признала ее европейскую перспективу и отметила, что ей нужно провести реформы в политической, антикоррупционной и гражданской сферах, в том числе обеспечить деолигархизацию власти, гендерное равенство и свободу СМИ.