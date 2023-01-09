В начале войны Грузия отказалась вернуть ЗРК "Бук", переданные ей Украиной в 2008 году – дипломат

Об этом временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов написал в статье "Как Грузия помогает Украине и где остаются проблемы", опубликованной 9 января в "Европейской правде".

По его словам, Киев откровенно заявлял о жизненной необходимости вооружения в начале военных действий. Кроме "Буков" запрос от Украины также включал полученные грузинской армией от США противотанковые комплексы Javelin.

Вашингтон не только одобрил их передачу, но и обещал заменить их новыми. Но Тбилиси не пошел и на эту сделку, отметил Касьянов.

При этом он подчеркнул, что, несмотря на категорический отказ грузинской власти оказывать военную помощь, Украина не намерена использовать этот вопрос во внутриполитических спорах и отвергает какие-либо обвинения в попытках втянуть Грузию в войну с РФ.

Он напомнил, что грузинские добровольцы воюют в рядах Вооруженных сил Украины, "защищая Украину и Грузию от нашего общего коварного врага", и 36 из них погибли на поле боя.

"Также между Украиной и Грузией отсутствуют существенные разногласия по поводу взаимной политической поддержки на международной арене, включая деоккупацию суверенных территорий", – добавил в статье дипломат.