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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В начале войны Грузия отказалась вернуть ЗРК "Бук", переданные ей Украиной в 2008 году – дипломат

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Украина передала ЗРК "Бук" грузинской стороне из-за угрозы со стороны РФ
Украина передала ЗРК "Бук" грузинской стороне из-за угрозы со стороны РФ
Фото: mil.in.ua

В начале полномасштабного вторжения России Украина просила Грузию вернуть зенитно-ракетные комплексы "Бук", которые Киев передал Тбилиси в 2008 году, но получила отказ.

Об этом временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов написал в статье "Как Грузия помогает Украине и где остаются проблемы", опубликованной 9 января в "Европейской правде".

По его словам, Киев откровенно заявлял о жизненной необходимости вооружения в начале военных действий. Кроме "Буков" запрос от Украины также включал полученные грузинской армией от США противотанковые комплексы Javelin.

Вашингтон не только одобрил их передачу, но и обещал заменить их новыми. Но Тбилиси не пошел и на эту сделку, отметил Касьянов.

При этом он подчеркнул, что, несмотря на категорический отказ грузинской власти оказывать военную помощь, Украина не намерена использовать этот вопрос во внутриполитических спорах и отвергает какие-либо обвинения в попытках втянуть Грузию в войну с РФ.

Он напомнил, что грузинские добровольцы воюют в рядах Вооруженных сил Украины, "защищая Украину и Грузию от нашего общего коварного врага", и 36 из них погибли на поле боя.

"Также между Украиной и Грузией отсутствуют существенные разногласия по поводу взаимной политической поддержки на международной арене, включая деоккупацию суверенных территорий", – добавил в статье дипломат.

Контекст:

6 декабря Касьянов уже заявлял, что Тбилиси не реагирует на просьбы Киева о военной помощи.

Глава фракции правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе сказал в ответ, что Тбилиси не будет предоставлять Киеву оружие для противостояния российской агрессии, чтобы не стать "стороной войны". При этом он заявил о полной и абсолютной политической поддержке Украины в связи с войной.

По информации портала "Новости-Грузия", на стороне Украины воюют до 1500 грузинских бойцов. Часть проживала в Украине, часть приехала туда после начала полномасштабной войны в качестве добровольцев. 

Теги: США, Грузия, военная техника, военная помощь, Бук, война России против Украины, Javelin
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