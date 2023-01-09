В начале войны Грузия отказалась вернуть ЗРК "Бук", переданные ей Украиной в 2008 году – дипломат

Об этом временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов написал в статье "Как Грузия помогает Украине и где остаются проблемы", опубликованной 9 января в "Европейской правде".
По его словам, Киев откровенно заявлял о жизненной необходимости вооружения в начале военных действий. Кроме "Буков" запрос от Украины также включал полученные грузинской армией от США противотанковые комплексы Javelin.
Вашингтон не только одобрил их передачу, но и обещал заменить их новыми. Но Тбилиси не пошел и на эту сделку, отметил Касьянов.
При этом он подчеркнул, что, несмотря на категорический отказ грузинской власти оказывать военную помощь, Украина не намерена использовать этот вопрос во внутриполитических спорах и отвергает какие-либо обвинения в попытках втянуть Грузию в войну с РФ.
Он напомнил, что грузинские добровольцы воюют в рядах Вооруженных сил Украины, "защищая Украину и Грузию от нашего общего коварного врага", и 36 из них погибли на поле боя.
"Также между Украиной и Грузией отсутствуют существенные разногласия по поводу взаимной политической поддержки на международной арене, включая деоккупацию суверенных территорий", – добавил в статье дипломат.
6 декабря Касьянов уже заявлял, что Тбилиси не реагирует на просьбы Киева о военной помощи.
Глава фракции правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе сказал в ответ, что Тбилиси не будет предоставлять Киеву оружие для противостояния российской агрессии, чтобы не стать "стороной войны". При этом он заявил о полной и абсолютной политической поддержке Украины в связи с войной.
По информации портала "Новости-Грузия", на стороне Украины воюют до 1500 грузинских бойцов. Часть проживала в Украине, часть приехала туда после начала полномасштабной войны в качестве добровольцев.