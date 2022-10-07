Грузия договорилась с Турцией о поставках бронетехники стандарта НАТО

В минобороны Грузии отметили, что бронемашины со своим оборудованием и подсистемами отвечают стандартам НАТО Фото: mod.gov.ge

В рамках встречи между министерством обороны Грузии и компанией ASFAT при министерстве национальной обороны Турции было подписано соглашение, на основе которого будут поставлены новые бронированные машины повышенной проходимости.

В министерстве обороны Грузии заявили, что бронемашины со своим оборудованием и подсистемами отвечают стандартам НАТО, а их оснащение сил обороны будет "значительно способствовать укреплению обороноспособности Грузии и углублению сотрудничества между Турцией и Грузией".