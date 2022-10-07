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Грузия договорилась с Турцией о поставках бронетехники стандарта НАТО

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В минобороны Грузии отметили, что бронемашины со своим оборудованием и подсистемами отвечают стандартам НАТО
В минобороны Грузии отметили, что бронемашины со своим оборудованием и подсистемами отвечают стандартам НАТО
Фото: mod.gov.ge

Грузия подписала соглашение с турецкой компанией, в соответствии с которым министерство обороны Грузии получит новую бронетехнику стандарта НАТО. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Грузии 7 октября.

В рамках встречи между министерством обороны Грузии и компанией ASFAT при министерстве национальной обороны Турции было подписано соглашение, на основе которого будут поставлены новые бронированные машины повышенной проходимости.

В министерстве обороны Грузии заявили, что бронемашины со своим оборудованием и подсистемами отвечают стандартам НАТО, а их оснащение сил обороны будет "значительно способствовать укреплению обороноспособности Грузии и углублению сотрудничества между Турцией и Грузией".

Контекст:

21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.

После объявления Путиным о мобилизации, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с ФинляндиейМонголией и Грузией.

Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies опубликовала сделанный 25 сентября спутниковый снимок, на котором видна большая пробка на границе России и Грузии.

27 сентября пресс-служба Главного управления МВД Северной Осетии сообщила, что Россия развернет на границе с Грузией мобилизационный пункт для призыва убегающих из страны россиян.

Глава минобороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе заявил, что власти не видят угроз военной агрессии в связи с частичной мобилизацией, объявленной в России. По его словам, риски, связанные с резким количеством прибывающих в Грузию россиян, теоретически существовали всегда.

Теги: Турция, НАТО, Грузия, оборона, бронетехника, встреча, соглашение, сотрудничество, компании
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