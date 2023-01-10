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"Это предательство". Саакашвили прокомментировал отказ Грузии передать Украине ЗРК "Бук"

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Саакашвили утверждает, что благодаря "Буку" из Украины удалось сбить 14 российских самолетов
Саакашвили утверждает, что благодаря "Буку" из Украины удалось сбить 14 российских самолетов
Фото: ЕРА

10 января в Facebook третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, который содержится в грузинской тюрьме, появился его комментарий относительно истории с зенитно-ракетными комплексами "Бук", которые Грузия получила от Украины в 2008 году во время российско-грузинской войны.

9 января в статье для "Европейской правды" поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что весной 2022 года, после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Тбилиси отказался вернуть Киеву переданные Грузии "Буки". 10 января минобороны Грузии заявило, что оружие было не передано, а куплено.

Саакашвили назвал отказ официального Тбилиси передать Украине "Буки" "предательством", которое "останется тяжелым пятном в истории грузинско-украинских отношений".

"Стыдно отказываться от предоставления "Буков" Украине. Благодаря [на тот момент] президенту [Украины Виктору] Ющенко мы купили их по минимальной на тот момент цене. При [президенте Украины Викторе] Януковиче против Ющенко даже завели дело за передачу "Буков" Грузии, причем сделали это по указанию России", – говорится в комментарии политика.

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/pfbid02z2Q6jmmKAJUExHdmgh4Ny8oqRkbinWwwDffKa5quYuDurucCMkcd3gq7ruhr3wjAl

Саакашвили утверждает, что благодаря "Буку" из Украины во время боевых действий в 2008 году грузинским войскам удалось сбить 14 российских самолетов, включая стратегический бомбардировщик Ту-22.

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/pfbid0sK4nWV2vxJdHQnai3X6mPFcqFGs4T9RGAcqnxpfRH1VucrAzTMsK6sxMvdZYfZehl

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Украина, Грузия, война, Бук, самолеты
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