"Это предательство". Саакашвили прокомментировал отказ Грузии передать Украине ЗРК "Бук"

9 января в статье для "Европейской правды" поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что весной 2022 года, после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Тбилиси отказался вернуть Киеву переданные Грузии "Буки". 10 января минобороны Грузии заявило, что оружие было не передано, а куплено.

Саакашвили назвал отказ официального Тбилиси передать Украине "Буки" "предательством", которое "останется тяжелым пятном в истории грузинско-украинских отношений".

"Стыдно отказываться от предоставления "Буков" Украине. Благодаря [на тот момент] президенту [Украины Виктору] Ющенко мы купили их по минимальной на тот момент цене. При [президенте Украины Викторе] Януковиче против Ющенко даже завели дело за передачу "Буков" Грузии, причем сделали это по указанию России", – говорится в комментарии политика.

Саакашвили утверждает, что благодаря "Буку" из Украины во время боевых действий в 2008 году грузинским войскам удалось сбить 14 российских самолетов, включая стратегический бомбардировщик Ту-22.