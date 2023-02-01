Саакашвили: Если я не доживу до победы Украины, мое сердце должно быть похоронено в Киеве. Оно принадлежит Украине

Об этом Саакашвили, который является гражданином Украины, сказал (дистанционно) в ходе судебного заседании по делу об отсрочке его приговора или освобождении от наказания, пишет InterPressNews.
Политик во время включения из клиники "Вивамед" сообщил, что в его отношении "осуществляется пытка" и он "был отравлен".
"Я горжусь, что все восторгаются украинским народом, я горжусь тем, что президентом является [Владимир] Зеленский, я благодарен его офису. Я абсолютно уверен в нашей победе, но если я не доживу до победы, которая очень близка, мое сердце должно быть похоронено в Киеве. Оно принадлежит Украине", – отметил Саакашвили на украинском языке.
Экс-президент Грузии во время трансляции был в футболке с надписью I`m Ukrainian.
Саакашвили на видео в суде снял майку, чтобы показать, насколько истощен, после этого трансляцию прервали.
Пресс-секретарь Саакашвили Дарья Чиж 28 января писала, что он весит 69 кг, а при попадании в тюрьму весил 120 кг.
"В его организме начались необратимые процессы. Однако врачи тюремной клиники классифицируют его как пациента средней тяжести и о реанимации речь не идет", – подчеркнула она.
В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну и был заочно приговорен к заключению.
1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.
За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года политика перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор. Адвокат Хачапуридзе сообщил, что у политика диагностировали деменцию и туберкулез, есть подозрения еще на десятки заболеваний.
1 декабря 2022 года были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США. В образцах волос Саакашвили нашли следы висмута, бария и ртути. Также экспертиза показала отравление мышьяком и зависимость от препаратов.
15 декабря 2022 года МИД Украины призвал власти Грузии отсрочить наказание Саакашвили для его лечения за границей. В тот же день украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал власти Грузии допустить его к Саакашвили.
19 декабря 2022 года Зеленский обратился к властям Грузии и грузинскому народу с просьбой проявить милосердие и спасти жизнь Саакашвили.
24 января стало известно, что у Сакашвили обнаружили коронавирусную инфекцию.