Саакашвили: Если я не доживу до победы Украины, мое сердце должно быть похоронено в Киеве. Оно принадлежит Украине

Саакашвили во время включения из клиники "Вивамед" заявил, что "был отравлен" Фото: Mikheil Saakashvili / Facebook

Об этом Саакашвили, который является гражданином Украины, сказал (дистанционно) в ходе судебного заседании по делу об отсрочке его приговора или освобождении от наказания, пишет InterPressNews.

Политик во время включения из клиники "Вивамед" сообщил, что в его отношении "осуществляется пытка" и он "был отравлен".

"Я горжусь, что все восторгаются украинским народом, я горжусь тем, что президентом является [Владимир] Зеленский, я благодарен его офису. Я абсолютно уверен в нашей победе, но если я не доживу до победы, которая очень близка, мое сердце должно быть похоронено в Киеве. Оно принадлежит Украине", – отметил Саакашвили на украинском языке.

Экс-президент Грузии во время трансляции был в футболке с надписью I`m Ukrainian.

Саакашвили на видео в суде снял майку, чтобы показать, насколько истощен, после этого трансляцию прервали.

Пресс-секретарь Саакашвили Дарья Чиж 28 января писала, что он весит 69 кг, а при попадании в тюрьму весил 120 кг.

"В его организме начались необратимые процессы. Однако врачи тюремной клиники классифицируют его как пациента средней тяжести и о реанимации речь не идет", – подчеркнула она.